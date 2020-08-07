5000萬個口罩不符合安全規範 英國花了58億元恐當冤大頭

英國政府花1.5億英鎊（約新台幣58億元）買了5000萬個口罩，但因為不符合安全規定因此將不會給醫護使用。（美聯社）

2020-08-07 12:14:21

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府與投資公司Ayanda Capital簽訂2.52億英鎊（約新台幣97億元），在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間購買醫療人員的防護用品，其中約有1.5億英鎊（約新台幣58億元）拿去買了5000萬個口罩，但因為不符合安全規定因此將不會給醫護使用。

據《美聯社》報導，保護公眾利益的團體Good Law Project、維護醫師病患權益的組織EveryDoctor，6日向英國保守黨政府提起訴訟，要求法院審查政府所簽署的個人防護用品等合約。

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相關文件顯示，這5000萬個口罩都是掛耳式而非綁帶式，可能會有不夠密合的狀況出現，目前並不清楚包含口罩價錢1.5億英鎊在內的2.52億英鎊合約是否都已付款。

英國當局表示，政府貿易委員會的顧問米爾斯（Andrew Mills），提供了5000萬個口罩交易合約。不過，米爾斯同時也是Ayanda Capital的顧問，因此被懷疑當中是否有利益衝突，米爾斯對此已全盤否認。

Ayanda Capital執行長霍里克（Tim Horlick）強調，這批口罩實際上是符合政府標準的，並非不能用或不安全，只是在疫情迅速變化的狀況下，衛生單位的需求可能發生了改變。

英國政府指出，Ayanda Capital提供了1.5億個不同類型的口罩，目前還在測試當中，將確保合約裡的高質量和嚴格安全標準。

英國首相強森（Boris Johnson）說，他對於口罩無法使用感到相當失望，但英國同時也必須要未雨綢繆，將醫療物資儲存起來防止秋冬的第二波疫情爆發。

主要反對黨工黨的領袖施凱爾（Keir Starmer），則呼籲司法機關應針對購買個人防護用品的方式進行緊急調查。

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