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    首頁　>　國際

    路透：美協商軍售台灣至少4架先進無人偵察機

    2020-08-07 01:19:01

    〔中央社〕熟悉協商過程的6名美國消息人士指出，美國正在磋商出售至少4架大型先進無人偵察機給台灣事宜，這項軍售交易很可能會升高美國與中國的緊張關係。

    這種「海上衛士」（SeaGuardian）無人偵察機的航程可達6000海里（1萬1100公里），遠超過台灣現役無人機隊的160海里（300公里）航程。

    消息人士指出，美國國務院已默許授權出售此款無人機給台灣，但目前未知美國官員是否批准出口加掛武器的無人機。

    其中兩名消息人士表示，這項軍售必須獲美國國會議員批准，他們可能最快下個月就會收到正式通知。

    其中一名消息人士說，台灣於今年初提出採購武裝無人機要求，美方上週提交有關這項交易的報價等資料。

    若以先前交易案當參考，4架無人機，加上地面站、備件、訓練和支援費用，整筆交易總價值將約6億美元（約新台幣176億元）。消息人士指出，合約可能包括未來可選擇採購更多架。

    美國一直熱中於出售戰車和戰機給台灣，但出售這批先進無人機勢必會引人矚目，因為只有包括英國、義大利、澳洲、日本和韓國等少數親密盟邦，獲准採購這種最大型美製無人機。

    美國通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc）製造的「海上衛士」無人機，機體能加掛武器，但只有在美國政府於合約中准許才行。

    美國先前賣給法國無武裝的MQ-9死神無人機（MQ-9 Reaper），其後准許武裝它們。MQ-9死神無人機類似「海上衛士」無人機。

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