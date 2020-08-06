咬到會勃起4小時？超市香蕉暗藏恐怖蜘蛛 身懷驚人劇毒

巴西流浪蜘蛛（見圖）是世界上具有劇毒的蜘蛛之一，不應輕易讓牠爬到身上。（圖取自Wikimedia Commons免費媒體存儲庫）

2020-08-06 23:00:07

〔即時新聞／綜合報導〕英國樸茨茅斯（Portsmouth）1名超市員工5日整理香蕉時，竟然驚見1隻蜘蛛，拍照上網後才被告知這蜘蛛有劇毒，過去曾有案例，萬一被牠咬到恐會勃起長達4小時，把他嚇壞。

根據英國《每日郵報》報導，住在樸茨茅夫的傑克·法拉爾（Jack Farrar）在漢普郡南部海岸城市哈文特 （Havant）工作，為當地的特易購（Tesco）超市員工，他5日替來自哥倫比亞的香蕉拆封並上架時，發現裡面爬出來了1隻蜘蛛，朝著他不斷揮舞口部兩側的觸肢，這樣的舉動是在警告敵人。

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傑克·法拉爾將影片上傳到推特後，立刻引發不少網友震驚，有網友認為，他遇到的是1隻巴西流浪蜘蛛（Phoneutria nigriventer），又稱香蕉蜘蛛，是世界上具有劇毒的蜘蛛之一，法拉爾事後將影片刪除。

英國特易購對此表示，很遺憾聽到這消息，會向供應商反映，該公司每週出售數百萬根香蕉，產地和運銷商應認真做好清潔、檢查工作。

據了解，被巴西流浪蜘蛛咬傷除了有生命危險之外，過去曾有受害者因牠的「PnTx2-6」毒素而連續勃起4小時，這項結果獲得醫學界相當重視，後來在《泌尿學》、《性醫學》等期刊均有學者發表研究成果，研究人員希望能夠利用這種毒素來治療男性的勃起障礙。

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