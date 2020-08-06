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    7.3萬人失蹤？墨西哥治安敗壞 家屬上街討公道

    5日在墨西哥城有7萬多名失蹤者的家屬走上街頭，向政府提出訴求。（歐新社）

    5日在墨西哥城有7萬多名失蹤者的家屬走上街頭，向政府提出訴求。（歐新社）

    2020-08-06 22:14:09

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥失蹤人口問題一直無解，7萬多名失蹤者的家屬5日在首都墨西哥城走上街頭，抗議政治人物承諾跳票，要求找回他們下落不明的親人。

    根據當地媒體《La Prensa Latina Media》報導，墨西哥自1964年累積至7月已有7.3萬多起失蹤案件，有將近3萬具屍體被非法埋葬在4000座隱密的墓地。每個月的第一個週三，這些失蹤人口的家屬都從墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的官邸前出發，進行「記憶與正義的遊行」（March for Memory and Justice）。

    失蹤者家屬之一曼薩納雷斯（Patricia Manzanares）說：「我們的目標是讓總統能聽見我們的聲音，並回應我們。」她的兒子在2011年2月20日於墨西哥北部失踪。

    總統歐布拉多曾在2018年競選時向失蹤人口的家屬許下改善承諾，但曼薩納雷斯表示：「我們相信歐布拉多而投票給他，但他卻跳票了。」失蹤人口家屬組織要求與歐布拉多面談，因為與其他官員談不出任何進展。

    失蹤人口家屬組織在聲明中提到：「沒有任何人在幫忙找出我們成千上萬的失蹤家人到底在哪裡，搜索行動已經被政府當成沒必要。」他們還說，現在有成千上萬的人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），但是「墨西哥已遭受多年的大量人口失蹤之苦，而且沒有人阻止悲劇繼續。」

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