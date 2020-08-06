中國高考「滿分作文」曝光！網民：有人看得懂嗎？

中國浙江省高考今年出現一篇滿分作文，文中不但大量引用各種哲學家、名人的名言，更使用各種冷僻詞句，讓不少中國網民看了直呼是「天書」。。考試示意圖。（圖取自華商網）

2020-08-06 20:39:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省高考今年出現一篇滿分作文，文中不但大量引用各種哲學家、名人的名言，更使用各種冷僻詞句，讓不少中國網民看了直呼是「天書」。也引發專家兩極的評價，有評論員就直批，這種不說人話的文章拿了滿分，「讓按照常識寫作要求學生寫作文的語文老師們情何以堪？」

「嚆矢」、「肯綮」、「祓魅」、「婞直」，這是中國微博近日流傳一篇題目「生活在樹上」的浙江省2020年高考滿分作文，文中使用了一般人連唸都不會唸的冷僻詞句，經多家中媒報導後，引發熱烈討論。

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該篇文章除了使用各種冷僻詞句，更大量引用國外哲學家、社會學家名言，譬如文章開頭就寫：「現代社會以海德格爾的一句『一切實踐傳統都已經瓦解完了』為嚆矢。濫觴於家庭與社會傳統的期望正失去它們的借鑒意義。但面對看似無垠的未來天空，我想循卡爾維諾『樹上的男爵』的生活好過過早地振翮」。讓不少網民看得一頭霧水。

綜合中媒報導，這篇800字文章全文引用了海德格（Martin Heidegger）、卡爾維諾（Italo Calvino）、麥金泰爾（Alasdair MacIntyre）、維根斯坦（Ludwig Wittgenstein）等多名哲學家、社會學家、作家的名言，並在其中穿插一般人根本沒聽過的冷僻詞。

該文經報導後，引發熱烈迴響，固然有人大讚作者文學知識，且文中的冷僻詞句，都使用得宜；不過也有很多網民批評作者是「譁眾取寵」、「炫耀文采」、「矯揉造作」。

中國青年報評論員曹林就批評，「這樣不說人話的文章拿滿分，傳遞了一種什麼樣的寫作方法論和價值觀，讓那些按常識寫作要求教學生寫作文的語文老師們情何以堪？又讓那些在考場上好好寫人話的考生們情何以堪？」有作家指出，雖然文中冷僻詞句全用在正確的地方，但原本完全可以用更平易近人的詞句表達。

據報導，當初在評分時，第一位閱卷人只給這篇文章39分，第二、第三位閱卷人則給予55分高分，最後審查組判定為滿分。對於引發外界疑慮，浙江高考作文閱卷組組長陳建新稱，儘管存在晦澀和難懂的情況，也不希望學生模仿，不過他仍然認為，這篇文章所獲得的分數「恰如其分」。

滿分作文全文。（擷取自微博）

閱卷老師點評。（擷取自微博）

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