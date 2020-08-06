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    最強釘子戶？中國民房逼橋繞道...「海珠之眼」成熱門景點

    中國廣州「海珠湧大橋」中間座落了一棟民房，引發網友熱議。（圖擷取自微博）

    中國廣州「海珠湧大橋」中間座落了一棟民房，引發網友熱議。（圖擷取自微博）

    2020-08-06 17:34:29

    〔即時新聞／綜合報導〕最強釘子戶？近來，中國廣州有一座「海珠湧大橋」正式建成開通，不過有市民發現此橋中間竟短暫分開形成一個裂縫，只為了避開中間一戶住宅，該民房疑因拆遷費談不攏而留在原地，有人將此奇特景象稱作「海珠之眼」，意外吸引廣大民眾參觀，不過有人認為屋主此舉相當自私，也有人支持他維護私有財產。

    根據中媒《N視頻》報導，廣州環島路「海珠湧大橋」於週一（3日）正式建成開通，不過有市民發現，橋中間有一個狹長的裂縫，裂開了一片天地，原來是有一戶民房疑因拆遷費談不攏，保留在原地，大橋也只能繞開住宅，分成兩條而去。這家奇特的住宅，也因航拍下看似一隻眼睛而被稱作「海珠之眼」，意外吸引許多人前來參觀，儼然成為熱門景點，而居住在此宅中的老中少三代對於源源不絕的遊客則相當無奈。

    對此，中國網友紛紛傻眼表示，「聽說是800w都不肯搬，要價1500w，得你自己玩，繞路繞得挺好的」、「環回立體汽車聲，外加塵土飛揚如雪飄，回頭想想拆遷費，真香！」、「貪字得個貧」、「何必呢？這個選擇後代子孫也要遭罪，這房子完全就是廢了」、「這個拐角預定事故高發路段」，不過也有人表示，「不必說成釘子戶，那是他的房子，他有權選擇搬不搬」、「未受他人苦莫勸他人善」、「我覺得挺好，保護私有財產，又找到了變通的修路方案」、「這樣挺好，各得其所，莫再議論」。

    該民房疑因拆遷費談不攏，保留在原地，大橋也只能繞開住宅，分成兩條而去。（圖擷取自微博）

    該民房疑因拆遷費談不攏，保留在原地，大橋也只能繞開住宅，分成兩條而去。（圖擷取自微博）

    有民眾將其稱作「海珠之眼」，意外成為熱門打卡景點，屋主對此則相當無奈。（圖擷取自微博）

    有民眾將其稱作「海珠之眼」，意外成為熱門打卡景點，屋主對此則相當無奈。（圖擷取自微博）

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