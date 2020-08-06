貝魯特大爆炸》船員2死1失蹤 郵輪被炸翻搶修無效沉港

黎巴嫩首府貝魯特的港口在8月4日傍晚發生大爆炸，當時港邊停靠的一艘郵輪（見圖）直接被強大的爆炸給炸翻，造成船上的船員2人死亡、1人失蹤，7人有輕重傷；事後因為該郵輪搶救無效，最後沉沒在貝魯特港內。（法新社）

2020-08-06 18:34:37

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首府貝魯特的港口在8月4日傍晚發生大爆炸，造成至少130死5000傷，當時港邊停靠一艘可載300名乘客與153名船員的郵輪，直接被強大的爆炸威力炸翻，造成船員2死1失蹤7人輕重傷；事後因為郵輪搶救無效，最後直接沉沒在貝魯特港內。

綜合外媒報導，這艘郵輪東方皇后號（Orient Queen）隸屬黎巴嫩船商「安博梅希集團」（Abu Merhi Cruises），始建於1989年，排水量達7478噸，可載300名乘客與153名船員。

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由於受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，東方皇后號郵輪在6月27日回到母港貝魯特停泊，不料在8月4日遭大爆炸波及，東方皇后號直接在港口被炸到嚴重毀損並翻覆，造成當時在船上的13名菲律賓籍船員中有2人死亡，1人失蹤，其餘人皆幸運獲救，不過也有7人受傷，其中1人傷勢嚴重但情況穩定。

所幸事發前郵輪上沒有乘客，否則後果更加不堪設想，事後船公司有派人前往搶修東方皇后號郵輪，但由於損壞嚴重導致海水滲入，連將郵輪拖離都沒辦法，最終東方皇后號郵輪沉沒在貝魯特港內。

爆炸前的衛星照片清楚可見郵輪靠泊在港邊。（法新社）

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