為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    貝魯特大爆炸》船員2死1失蹤 郵輪被炸翻搶修無效沉港

    黎巴嫩首府貝魯特的港口在8月4日傍晚發生大爆炸，當時港邊停靠的一艘郵輪（見圖）直接被強大的爆炸給炸翻，造成船上的船員2人死亡、1人失蹤，7人有輕重傷；事後因為該郵輪搶救無效，最後沉沒在貝魯特港內。（法新社）

    黎巴嫩首府貝魯特的港口在8月4日傍晚發生大爆炸，當時港邊停靠的一艘郵輪（見圖）直接被強大的爆炸給炸翻，造成船上的船員2人死亡、1人失蹤，7人有輕重傷；事後因為該郵輪搶救無效，最後沉沒在貝魯特港內。（法新社）

    2020-08-06 18:34:37

    〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首府貝魯特的港口在8月4日傍晚發生大爆炸，造成至少130死5000傷，當時港邊停靠一艘可載300名乘客與153名船員的郵輪，直接被強大的爆炸威力炸翻，造成船員2死1失蹤7人輕重傷；事後因為郵輪搶救無效，最後直接沉沒在貝魯特港內。

    綜合外媒報導，這艘郵輪東方皇后號（Orient Queen）隸屬黎巴嫩船商「安博梅希集團」（Abu Merhi Cruises），始建於1989年，排水量達7478噸，可載300名乘客與153名船員。

    由於受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，東方皇后號郵輪在6月27日回到母港貝魯特停泊，不料在8月4日遭大爆炸波及，東方皇后號直接在港口被炸到嚴重毀損並翻覆，造成當時在船上的13名菲律賓籍船員中有2人死亡，1人失蹤，其餘人皆幸運獲救，不過也有7人受傷，其中1人傷勢嚴重但情況穩定。

    所幸事發前郵輪上沒有乘客，否則後果更加不堪設想，事後船公司有派人前往搶修東方皇后號郵輪，但由於損壞嚴重導致海水滲入，連將郵輪拖離都沒辦法，最終東方皇后號郵輪沉沒在貝魯特港內。

    爆炸前的衛星照片清楚可見郵輪靠泊在港邊。（法新社）

    爆炸前的衛星照片清楚可見郵輪靠泊在港邊。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    貝魯特大爆炸》奇蹟！人被炸飛失蹤 男子漂海30小時獲救
    2020-08-06 16:40

    貝魯特大爆炸》奇蹟！人被炸飛失蹤 男子漂海30小時獲救
    貝魯特大爆炸》我僑胞均安 外交部：將適時提供協助
    2020-08-06 16:14

    貝魯特大爆炸》我僑胞均安 外交部：將適時提供協助
    全國最大司法園區 桃園燙金區段

    全國最大司法園區 桃園燙金區段
    貝魯特爆炸以色列罕見聲援 市政大樓點亮黎巴嫩國旗
    2020-08-06 10:25

    貝魯特爆炸以色列罕見聲援 市政大樓點亮黎巴嫩國旗
    貝魯特大爆炸》主要穀倉也炸毀！ 黎巴嫩存糧剩不到1個月
    2020-08-05 20:18

    貝魯特大爆炸》主要穀倉也炸毀！ 黎巴嫩存糧剩不到1個月
    「冠德微山丘」直接升等 三倍享受

    「冠德微山丘」直接升等 三倍享受
    國際今日熱門
    2020-08-05 20:44

    奇觀！月租1萬8小雅房 冷氣「切1半」和隔壁共用

    2020-08-05 20:08

    武漢肺炎》香港今增85確診 自台返港檢疫偷跑列本土感染

    2020-08-06 06:15

    被《哆啦AV夢》作者罵「令人作嘔」 黃之鋒亮大絕招擊殺

    2020-08-05 20:38

    畫面鐵證！合照坐斷「19世紀雕像」腳趾 男子恐被罰350萬

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播