美衛生部長訪台！胡錫進跳腳「有種建交」...笑翻網友

美衛生部長訪台，胡錫進惱嗆「有種建交」，笑翻網友。（彭博）

2020-08-06 16:06:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）即將訪台，他也是1979年台美斷交以來，美國訪台最高級別的官員。對此，中方反應激烈，官媒《環球時報》總編輯胡錫進更怒嗆，「它（美國）要真有本事，真敢玩大的，它就斷然與台灣『建交』，與北京斷交好了，它敢嗎？」可惜中國網友對此豪情卻不買帳，紛紛嘲諷，「自我安慰」、「別再吹牛嘴硬了，你這一套真的沒人相信」，笑翻台灣網友。

胡錫進在微博發文表示，自1979年美中建交以來，美國受制於「外交準則」而不與台灣展開官方往來，不料美國陸續通過《台灣關係法》、《台灣旅行法》等法案，在美中外交關係框架之外，強闢出一條道路，「但他們始終缺一個東西，那就是道義」、「因為沒有道義，他們不得不小步走，切香腸」。

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胡錫進指出，所謂「道義」相當重要，「道義撐起中國人民捍衛國家統一的堅定意志，對美台有強大威懾」，更批評美方派衛生部長訪台，是為了讓挑釁獲得正當性，「由此可見，美方一邊挑釁著，一邊有它慫的一面，它要真有本事，真敢玩大的，它就斷然與台灣『建交』，與北京斷交好了，它敢嗎？」，更擲出豪言表示，「在不斷夯實道義的基礎上，北京打出的每一張牌都會更有力量，產生更大的震懾」。

然而，中國網友看了紛紛嘲諷表示，「一慣以來都反對和譴責（掩面）」、「強烈譴責，堅決反對」、「專業的精神勝利療法：譴責、奉勸、敦促、遺憾」、「休想，聽起來自我安慰」、「別再吹牛嘴硬了，你這一套真的沒人相信」、「空談誤國，空喊誤民」、「你能咋滴？乾看著吧」、「整天底線，有個P用，打又不打，就會恐嚇」、「慫蛋」。

對此，台灣網友則傻眼表示，「這種要求我這輩子沒見過」、「環時總編的說法等於承認台灣是國家」、「川普︰原來你們也同意？早說嘛」，也有人表示，「幾年前嗆美國不敢派官員正式訪問台灣，現在改嘴不敢建交」、「隨著拜訪層級越來越高，外交政策就像拼圖一樣拼起來，美」、「國企業脫鉤中國乾淨，台美建交也是遲早的」、「好喔！我們來看看台美建交後，美國不主動對中國斷交，中共敢不敢主動斷交」。

中國網友紛紛留言嘲諷。（圖擷取自微博）

中國網友紛紛留言嘲諷。（圖擷取自微博）

中國網友紛紛留言嘲諷。（圖擷取自微博）

中國網友紛紛留言嘲諷。（圖擷取自微博）

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