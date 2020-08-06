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    北韓首度公開政務局會議內容 金正恩指示向開城供糧、生活補貼

    北韓領導人金正恩5日召開勞動黨中央委員會政務局會議，圖為會議畫面。（美聯社）

    北韓領導人金正恩5日召開勞動黨中央委員會政務局會議，圖為會議畫面。（美聯社）

    2020-08-06 10:09:01

    〔即時新聞／綜合報導〕日前傳有疑染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）脫北者自開城「返北」，對此，北韓7月24日緊急封鎖開城，事後於7月30日報導強調境內無疫情；北韓領導人金正恩5日召開勞動黨中央委員會政務局會議，據北韓媒體報導，金正恩決定向封鎖中的開城提供糧食援助及生活補貼。此為北韓首度公開中央委員會政務局會議內容。

    《韓聯社》引述北韓媒體《朝中社》報導，稱會議就開城的防疫狀況進行分析，金正恩決定向開城居民提供糧食和生活補貼，並指示有關部門採取應急措施；疫情之外，北韓於上月19日進入梅雨季，大同江面臨洪水氾濫風險，北韓目前已加強防汛，但昨日會議上並無針對防汛政策進行討論。

    政治方面，會議也就勞動黨中央委員會設置新部門之相關事項進行研究及審議，同時也就黨內人事體系改善方案進行討論。

    此為北韓方首次公開中央委員會政務局會議內容，《韓聯社》引述分析指出，會中討論黨內結構組織改編方案並公布內容，旨在體現金正恩對施政和決策程式的重視，北韓方可能在計畫推動勞動黨、內閣等國家機構人事體系改革。

    北韓上月26日公布消息，稱1名疑似染疫的脫北者在19日返北，金正恩緊急召開會議，將防疫等級調升至最高，同時封鎖開城市出入關卡；外界一度猜測北韓是否會將病例歸咎於南韓，對此，北韓黨媒上月30日報導重申境內零確診，但不能掉以輕心，並稱防疫工作最重要的是徹底封鎖邊界、領空和領海，需持續嚴格執行。

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