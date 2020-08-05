武漢肺炎》香港今增85確診 自台返港檢疫偷跑列本土感染

香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第三波疫情目前出現和緩跡象，今天（8月5日）再新增85人確診，已連續3天單日新增確診低於百人以下，不過港府認為疫情仍有反彈跡象，呼籲民眾不要因此鬆懈防疫措施。（美聯社）

2020-08-05 20:08:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第三波疫情目前出現和緩跡象，今天（8月5日）再新增85人確診，已連續3天單日新增確診低於百人以下，不過港府認為疫情仍有反彈跡象，呼籲民眾不要因此鬆懈防疫措施；另外有位從台灣前往香港的確診者，因在入境時採檢呈陰性，但在居家檢疫時擅自外出，被防疫人員逮回後受檢確診，故列為本土感染。

綜合外媒報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君在今天（8月5日）表示，今天新增的85人確診中，有3人屬境外移入，33人感染路徑不明；另外有位從台灣前往香港的男子，在7月27日抵達香港後檢驗呈陰性，之後入住灣景國際進行居家檢疫，然而他之後想轉住尖沙嘴另一酒店失敗後，意圖搭機離開香港，但在機場遭防疫人員攔截送入檢疫中心，之後在8月2日確診，港府將此個案列為本土感染。

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除了多起群聚感染案例再新增確診者外，昨天（8月4日）有位印傭確診者經追蹤路徑發現，她在7月離職後，曾在護理公司的宿舍與28名外傭共住一天，之後這批外傭就各自到雇主處工作，衛生署將會通知這些外傭與雇主接受檢疫，不過由於已過2週，若有人遭感染應該已經發病，認為被感染機率低。

此外，香港醫院管理局也制定新的確診者出院標準，若是確診者沒有症狀、血液中有抗體，在醫學上已等於康復，傳染風險也很低，「特別是年輕或狀況穩定的患者`，住院時間可能因此縮短，可較快康復出院」。

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