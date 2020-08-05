炸鍋了！中企賀中共「建軍節」 竟誤植美軍航艦照片

中國企業做文宣慶祝解放軍建軍節，畫面卻誤用了美、法、英、荷、義等5國的軍艦照片，引爆中國網友怒火。（圖取自微博）

2020-08-05 17:42:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國1日慶祝解放軍建軍節，但卻有響應跟風的中國企業出包，將海報上植入美、法、英、荷、義5國軍艦隊伍照片，引發中國網友強烈不滿，痛批該企業「居心何在」？

中國企業「藍城|陽光置業」8月1日慶祝解放軍建軍節，特別自製海報欲彰顯共軍近年來「發展有成」的海軍戰力，照片中出現9艘軍艦，當中有3艘是航空母艦，文宣還寫著：「因為有了你的守護，才有了家園和天下，8.1建軍節，致敬每1位可愛的人。」

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不過，該文宣被中國網友發現照片中根本不是中國軍艦，而是美國約翰·C·史坦尼斯號航空母艦、甘迺迪號航空母艦，以及法國戴高樂號航空母艦、義大利西北風級巡防艦、荷蘭皇家海軍多功能護衛艦HNLMS Van Amstel，還有前英國皇家海軍的海洋號兩棲攻擊艦（現為巴西海軍大西洋號兩棲突擊艦）。

中國不少網友對此相當不滿，在微博痛批「是何居心？八一建軍節向美英法致敬？審核的人幹什麼吃的？」、「讓不懂行的人來做，只會鬧出大笑話」、「中國TMD也沒3艘航母啊」、「看到同時出現3艘航母也應該知道不是中國的啦」、「美國航母艦隊看上去是不是很親切？」

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