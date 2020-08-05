貝魯特大爆炸》不單純？前CIA特工：現場恐有軍用爆炸物

黎巴嫩首都貝魯特港區週二傍晚發生大爆炸，濃煙伴隨爆炸聲瞬間沖天，造成重大傷亡。（路透）

2020-08-05 17:17:20

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特港口地區週二傍晚發生大爆炸，造成重大傷亡。黎巴嫩總理哈桑·迪亞布（Hassan Diab）證實，原因為港區2750公噸硝酸銨爆炸。對此，美國前中情局（CIA）特工、美國菸酒槍械及爆炸物管理局（ATF）退休幹員紛紛指出，爆炸原因恐怕不僅只是硝酸銨。

綜合外媒報導，黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）與總理迪亞布今日都出面表示，要對此案追究到底，並痛批將大量硝酸銨存放在港區的相關人士。

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不過，美國ATF退休幹員梅伊（Anthony May）指出，從爆炸後的雲層顏色來看，明顯不只硝酸銨，可能還涉及了其他化合物。他說，硝酸銨爆炸的明顯情況是黃色煙霧，與這次爆炸看到粉紅色或紅色的煙霧不符，爆炸可能涉及硝酸銨以外的物質。

曾在CIA任職的貝爾（Robert Baer）有豐富的中東執勤經驗，他看過爆炸的影片後表示，雖然現場爆炸倉庫內可能存在硝酸銨，但他不認為這是爆炸的主因，「這不像是硝酸銨這類東西造成的，我對此十分肯定，看著那個爆炸的橙色火球，這顯然是軍用爆裂物」。貝爾認為，現場可能存放了彈藥和推進劑（military munitions and propellants），並質疑爆炸的倉庫可能是武器庫，只是還不確定屬於哪個單位掌控。

貝爾也補充，在大爆炸前，可見現場已經出現白色粉末，反映現場可能有很多硝酸銨正在燃燒，而在大爆炸前，他注意到已經有許多彈藥爆炸。

不過，貝爾也說，尚未有證據可將爆炸視為一次襲擊行動。他強調，必須要釐清爆炸是否涉及軍事爆炸物，調查屬於誰，以及為何存放在此。

Video of the explosion that rocked #Beirut not long ago

pic.twitter.com/Lt1kahDXEt — Intel Air & Sea （@air_intel） August 4, 2020

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