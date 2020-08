貝魯特大爆炸》不單純？前CIA特工：現場恐有軍用爆炸物

2020-08-05 17:17:20

〔即時新聞/綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特港口地區週二傍晚發生大爆炸,造成重大傷亡。黎巴嫩總理哈桑·迪亞布(Hassan Diab)證實,原因為港區2750公噸硝酸銨爆炸。對此,美國前中情局(CIA)特工、美國菸酒槍械及爆炸物管理局(ATF)退休幹員紛紛指出,爆炸原因恐怕不僅只是硝酸銨。

綜合外媒報導,黎巴嫩總統奧恩(Michel Aoun)與總理迪亞布今日都出面表示,要對此案追究到底,並痛批將大量硝酸銨存放在港區的相關人士。

不過,美國ATF退休幹員梅伊(Anthony May)指出,從爆炸後的雲層顏色來看,明顯不只硝酸銨,可能還涉及了其他化合物。他說,硝酸銨爆炸的明顯情況是黃色煙霧,與這次爆炸看到粉紅色或紅色的煙霧不符,爆炸可能涉及硝酸銨以外的物質。

曾在CIA任職的貝爾(Robert Baer)有豐富的中東執勤經驗,他看過爆炸的影片後表示,雖然現場爆炸倉庫內可能存在硝酸銨,但他不認為這是爆炸的主因,「這不像是硝酸銨這類東西造成的,我對此十分肯定,看著那個爆炸的橙色火球,這顯然是軍用爆裂物」。貝爾認為,現場可能存放了彈藥和推進劑(military munitions and propellants),並質疑爆炸的倉庫可能是武器庫,只是還不確定屬於哪個單位掌控。

貝爾也補充,在大爆炸前,可見現場已經出現白色粉末,反映現場可能有很多硝酸銨正在燃燒,而在大爆炸前,他注意到已經有許多彈藥爆炸。

不過,貝爾也說,尚未有證據可將爆炸視為一次襲擊行動。他強調,必須要釐清爆炸是否涉及軍事爆炸物,調查屬於誰,以及為何存放在此。

