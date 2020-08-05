23％武肺患者肝臟受損 香港中大：死亡風險增加數倍

香港近日病例持續激增，香港中文大學醫學院指出，大約有兩成武漢肺炎患者出現肝臟受損問題，且這類患者死亡風險甚至是其他患者的8倍。圖為示意圖。（彭博）

2020-08-05 14:39:56

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，香港近日病例持續激增，香港中文大學醫學院指出，大約有23%武漢肺炎患者出現肝臟受損問題，且這類患者死亡風險甚至是其他患者的8倍。

據《香港電台》報導，香港中文大學醫學院於今年1月23日至5月初針對1040名年齡介於22歲至52歲的患者進行分析，發現約23%患者體內的肝酵素水平上升，平均每4至5名確診患者，就有1人出現肝臟受損問題，其中包含肝炎、膽汁淤積這兩類、或同事具備這兩種症狀，且這類患者因病情惡化轉往深切治療，或使用儀器輔助呼吸、甚至死亡的風險，是其他患者的8倍。

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據指這樣的情況主要有三大原因導致，包含炎症反應影響肝功能、出現缺血性肝炎、受抗病毒藥包括抗生素、抗真菌藥及類固醇影響。中大也指出，若年長多1歲，肝臟受損機會就高2%。中大內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科教授黃麗虹建議，應針對住院患者進行肝臟檢測，肝病患者也應該每星期做兩次檢測，有肝功能異常的患者檢測則應更頻繁。

黃麗虹也提到，應避免同時使用對抗新型冠狀病毒的「蛋白酶抑制劑」及乙肝抗病毒藥物「替諾福韋」，建議可暫時改用另一種乙肝藥物「恩替卡韋」。黃麗虹也說，感染武漢肺炎時切勿停止口服「核苷酸」抗病毒治療，以免乙型肝炎病毒再被激活，進而引發肝炎發作。

報導提到，香港今日新增約85例確診病例，至今累計3669例確診。

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