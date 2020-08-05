「哈格比」讓中國豆腐渣工程現形！海景公寓整面外牆被颳走

中國台州玉環市一處18層樓的「高級」公寓外牆幾乎都被颳走，宛如被大刀切過。（圖取自微博）

2020-08-05 12:04:24

〔即時新聞／綜合報導〕「哈格比」颱風遠離台灣後，轉為中颱在4日凌晨3點半從浙江沿海登陸，直撲溫州，狂風暴雨使多地淹水嚴重，也意外讓豆腐渣工程曝光。浙江台州玉環市一處18層樓公寓幾乎整排外牆都被「吹落」，宛如被大刀切過，還傳出有住戶在試圖關窗時，因外窗被風吹走，讓她不慎墜樓身亡，讓中國網友質疑這棟高級大樓的品質。

綜合中媒報導，台州玉環市「渝匯藍灣國際小區」因颱風嚴重受創，有網友拍到其中一棟18層樓高的公寓，不僅多戶落地窗被吹爆、陽台欄杆掉落，甚至幾乎整排牆面都被颳走，住戶的客廳直接暴露在外，宛如被大刀切過。還有住在11樓的62歲老婦在試圖關窗時，因外窗被風吹落，不幸連人帶窗墜樓身亡。

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照片曝光後，讓中國網友直呼實在太離譜，因該小區是當地高級社區，號稱是「台州最大的純海景住宅小區」，讓網友怒罵根本是「豆腐渣工程」，也起底2011年有住戶搬入的第一天就發現大樓歪斜急撤。對此，玉環市委宣傳部工作人員回應，「風力確實比往年大，可能會造成房屋『破損』，此次墜亡事件是住戶關窗戶時不小心。」至於房屋品質是否存在問題，建議諮詢相關部門。

外牆被颳走，住家直接暴露在外。（圖取自微博）

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