西九龍法院5日開庭 周庭、黃之鋒將出庭聆訊：願一切平安

香港眾志前秘書長黃之鋒（左）、副秘書長周庭（中）以及前主席林朗彥（右）5日將至西九龍裁判法院出庭聆訊。（圖取自路透、彭博、林朗彥臉書，本報合成）

2020-08-04 23:57:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港眾志前秘書長黃之鋒、副秘書長周庭以及前主席林朗彥5日將至西九龍裁判法院出庭聆訊。上次在庭上認罪的周庭此次出庭將面對法院定罪及判刑，而黃之鋒及林朗彥則是出庭進行審前覆核。

綜合港媒報導，黃之鋒、林朗彥及周庭等人由於去年6月21日包圍警總一事，被起訴涉嫌煽惑示威者、參與未經批准集結罪等案件，並於上月6日前往香港東區法院出庭聆訊。周庭當庭承認煽惑示威者、參與未經批准集結兩項控訴，她認為，自己過去沒案底，法院判處非監禁刑罰的可能性高，但已有心理準備被判監禁。

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當初三人獲准以原有條件保釋，5日下午2點半，西九龍法院將處理周庭的定罪、判刑，以及黃之鋒、林朗彥的審前覆核。

周庭面對開庭，心情相當平靜，僅透過臉書表示「明天下午兩點半，我、黃之鋒和林朗彥會在西九龍裁判法院上庭。願一切平安」，並在Instagram限時動態感謝給她打氣的朋友，暖心表示「你們給了我前進的勇氣，我愛你們，想擁抱你們每一位」。

黃之鋒也相當處之泰然，他在臉書PO出資訊，表示「明天上庭。西九龍裁判法院、四樓第三庭、羅德泉主任裁判官」，也貼出能支持他的小額捐款資訊。貼文吸引許多香港網友留言，也不乏有許多台灣網友前往打氣「台灣朋友支持您們」。

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