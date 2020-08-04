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    噁！滋補治水腫？ 網路賣中藥「蟑螂乾」 標榜「食用級」

    中國知名購物網站「淘寶網」上，眾多中藥商家販售一款國人較不熟悉的中藥材「蟑螂乾」。（圖擷取自淘寶網）

    中國知名購物網站「淘寶網」上，眾多中藥商家販售一款國人較不熟悉的中藥材「蟑螂乾」。（圖擷取自淘寶網）

    2020-08-05 00:08:01

    〔即時新聞／綜合報導〕中國知名購物網站「淘寶網」上，眾多中藥商家販售一款國人較不熟悉的中藥材「蟑螂乾」，還有商家宣稱蟑螂有解毒治水腫、養生滋補的功效。

    淘寶網上有眾多號稱「貨真價實、誠信經營」的中藥商家販售「食用級蟑螂乾」，並強調蟑螂作爲中藥產品，它的藥用價值，已經被主流社會所接受，更指稱，蟑螂乾如果打成粉，易使蟑螂體內的有效成分流失，因此建議食用時再磨成粉服用。

    近來，有網友將蟑螂乾資訊發布至臉書社團「爆廢公社公開版」並表示，有中國古書記載，蟑螂「味鹹、性寒有散瘀消結、解毒利尿功能，還可治水腫，外用治蛇蟲咬傷」。

    對此，網友紛紛直呼「這個真的有人敢吃嗎？」、「這個我無法，嘔」、「但以現代醫學觀點來看，蟑螂會傳染疾病的風險也是存在的，蟑螂的外型真的讓我望之卻步」；但也有不少網友笑喊說要送給朋友。

    然而，淘寶網上商家的產品介紹大多簡略，生產履歷也不透明，提醒民眾採購時須多留意。

    本報日前報導，台南大學生態暨環境資源學系教授黃文伯指出，養殖蟑螂確實可食用而且營養，但非常不建議吃家中常見的大蟑螂，因為養殖的昆蟲有經過程序上的污染排除，而住家的蟑螂生活在髒污的環境中，帶菌多，容易致病。

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