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    武漢肺炎》日本今增1235確診 不排除再次發布緊急宣言

    日本武漢肺炎疫情嚴峻，截至日本時間今晚間8點30分，已新增確診1235人，累計已有4萬2163人確診；日本厚生勞動省大臣加藤勝信表示，若疫情持續加速擴散，可能會再次發布「緊急事態宣言」。（歐新社）

    日本武漢肺炎疫情嚴峻，截至日本時間今晚間8點30分，已新增確診1235人，累計已有4萬2163人確診；日本厚生勞動省大臣加藤勝信表示，若疫情持續加速擴散，可能會再次發布「緊急事態宣言」。（歐新社）

    2020-08-04 21:13:18

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，雖然昨天（3日）單日確診人數一度掉回單日千人以內，但今天（4日）立刻回升，截至日本時間今晚8點30分（台灣時間7點30分），已新增確診1235人，累計已有4萬2163人確診，造成1035人死亡；日本厚生勞動省大臣加藤勝信表示，若疫情持續加速擴散，可能會再次發布「緊急事態宣言」。

    根據《NHK》報導，東京都今天新增309人確診，已連續8天單日確診超過200人、關西的大阪府今天新增193人、中部經濟重鎮愛知縣新增120人、神奈川縣與福岡縣皆新增89人，其中，神奈川縣今天的確診人數刷新單日確診人數最多的紀錄，而沖繩縣新增83人。

    目前日本疫情持續惡化，各行政區的疫情也仍在擴散中，日本政府一改之前多次否定再次宣布「緊急事態宣言」的立場，鬆口未來不排除會再次發布；厚生勞動省大臣加藤勝信表示，雖然全國各行政區皆有執行像「自肅」（自我限制）等防疫措施，但若是疫情持續惡化下去，不排除再次發布「緊急事態宣言」的可能性。

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