南韓法院變賣日商資產恐引日反制 韓外交部威脅撕毀軍情協定

隨著南韓法院因二戰強徵勞工裁定制裁日商，導致日韓兩國不僅外交再度惡化，還頻頻發動貿易戰、經濟制裁；今天（8月4日）南韓外交部再度提起《日韓軍事情報保護協定》，揚言視日本的反應「隨時都可以廢止」。（路透）

2020-08-04 21:11:47

〔即時新聞／綜合報導〕隨著南韓法院因二戰強徵勞工裁定制裁日商，導致日韓兩國不僅外交再度惡化，還頻頻發動貿易戰、經濟制裁，一度鬧到要世界貿易組織（WTO）介入調停；今天（8月4日）南韓外交部再度提起《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA），揚言視日本的反應「隨時都可以廢止」。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部發言人金仁澈表示，南韓政府在去年決定暫停廢除GSOMIA時，就已經預設南韓政府可以單方面中止協定效力，並不會事先通知日本，之後也會就日本是否會撤銷「出口限制措施」的進展，決定是否撕毀GSOMIA，而協定規定的每年自動續約一事「不會繼續採用」。

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針對北韓問題，日本以及南韓在2016年簽署《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA），同意兩國交換針對北韓軍情動態相關的情報，並規定協定每年自動生效，決定廢除的國家需在90天前通知簽署國；但此協定隨著日韓關係頻頻惡化下，一直被當成施壓的手段，南韓一度因不滿日本所祭出的出口限制，在2019年8月22日宣布廢止GSOMIA對日施壓，不過在美國關切後於同年11月22日停止廢止行為。

針對日本是否會因南韓法院強制執行沒入並變賣日商資產，而再祭出反制措施，金仁澈強調，南韓願意就外交管道努力解決爭端，希望日本政府能更積極、有誠意的交涉。

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