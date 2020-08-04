爆不停！ 伊朗德黑蘭又傳工業區大火

伊朗首都德黑蘭附近又傳工業區發生火災，官方媒體稱無人傷亡。（圖擷取自推特影片）

2020-08-04 17:53:12

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗自6月以來發生一連串的失火或爆炸事件，今（4）日首都德黑蘭附近又傳工業區發生火災，官方媒無人傷亡。

體稱

《路透》報導，伊朗國家電視台表示，德黑蘭省帕爾迪斯縣（Pardis county）賈魯德區（Jajrud district）的工業區，在當地時間週二清晨失火，「沒有人員傷亡...消防人員正在試圖控制大火。」

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一名消防部門官員告訴伊朗國家電視台，火災原因正在調查中。

過去幾週，伊朗發生一連串的失火或爆炸事件，包括上個月的納坦茲（Natanz）地下核設施失火，據傳造成重大損失，但官方稱核設施沒受到影響，如常運作。

7月，首都德黑蘭北部一家診所發生爆炸，造成19人喪生。官員說，事故原因是瓦斯外洩起火，引發爆炸。

6月底，德黑蘭東南方巴欽（Parchin）地區一座軍事綜合設施附近也發生爆炸案，當局稱是基地外一處瓦斯漏氣引發意外。

Fire breaks out in Kamard industrial town [Jajrud], East of #Tehran #Iran

No injuries reported as per state-controlled agencies. pic.twitter.com/zwbY1PZH4l — Aleph א The Reaper （@no_itsmyturn） August 4, 2020

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