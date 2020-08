爆不停！ 伊朗德黑蘭又傳工業區大火

2020-08-04 17:53:12

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗自6月以來發生一連串的失火或爆炸事件,今(4)日首都德黑蘭附近又傳工業區發生火災,官方媒無人傷亡。

體稱

《路透》報導,伊朗國家電視台表示,德黑蘭省帕爾迪斯縣(Pardis county)賈魯德區(Jajrud district)的工業區,在當地時間週二清晨失火,「沒有人員傷亡...消防人員正在試圖控制大火。」

一名消防部門官員告訴伊朗國家電視台,火災原因正在調查中。

過去幾週,伊朗發生一連串的失火或爆炸事件,包括上個月的納坦茲(Natanz)地下核設施失火,據傳造成重大損失,但官方稱核設施沒受到影響,如常運作。

7月,首都德黑蘭北部一家診所發生爆炸,造成19人喪生。官員說,事故原因是瓦斯外洩起火,引發爆炸。

6月底,德黑蘭東南方巴欽(Parchin)地區一座軍事綜合設施附近也發生爆炸案,當局稱是基地外一處瓦斯漏氣引發意外。

Fire breaks out in Kamard industrial town [Jajrud], East of #Tehran #Iran

No injuries reported as per state-controlled agencies. pic.twitter.com/zwbY1PZH4l