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    爆不停！ 伊朗德黑蘭又傳工業區大火

    伊朗首都德黑蘭附近又傳工業區發生火災，官方媒體稱無人傷亡。（圖擷取自推特影片）

    伊朗首都德黑蘭附近又傳工業區發生火災，官方媒體稱無人傷亡。（圖擷取自推特影片）

    2020-08-04 17:53:12

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗自6月以來發生一連串的失火或爆炸事件，今（4）日首都德黑蘭附近又傳工業區發生火災，官方媒無人傷亡。

    體稱

    《路透》報導，伊朗國家電視台表示，德黑蘭省帕爾迪斯縣（Pardis county）賈魯德區（Jajrud district）的工業區，在當地時間週二清晨失火，「沒有人員傷亡...消防人員正在試圖控制大火。」

    一名消防部門官員告訴伊朗國家電視台，火災原因正在調查中。

    過去幾週，伊朗發生一連串的失火或爆炸事件，包括上個月的納坦茲（Natanz）地下核設施失火，據傳造成重大損失，但官方稱核設施沒受到影響，如常運作。

    7月，首都德黑蘭北部一家診所發生爆炸，造成19人喪生。官員說，事故原因是瓦斯外洩起火，引發爆炸。

    6月底，德黑蘭東南方巴欽（Parchin）地區一座軍事綜合設施附近也發生爆炸案，當局稱是基地外一處瓦斯漏氣引發意外。

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