港立法會延任1年 建制派議員：被DQ議員可能更多

香港特首林鄭月娥日前以疫情緊張為由，宣布延後立法會選舉一年。（美聯社）

2020-08-04 16:24:23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港政府宣布立法會選舉延期1年後，立法會將出現1年「真空期」的問題，特首林鄭月娥認為可讓現任議員延長任期1年，將由北京決定。對此，建制派議員謝偉俊會晤來港「聽取意見」的國務院港澳辦副主任張曉明後透露，若最終選擇延任方案，可能會有更多議員被DQ（被取消資格），亦即立法會可能會「紅通通」，充斥親中議員。

綜合港媒報導，林鄭月娥曾表示，若本屆立法會延長任期1年，日前報名參加下屆立法會選舉、但被DQ的4名議員，也許可以保留議員資格，但建制派對此意見不一。

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國務院港澳辦副主任張曉明3日赴港會晤建制派議員，據悉正是聽取相關意見。與會的謝偉俊4日在香港電台節目「千禧年代」中透露，即使延長立法會任期，不代表每一位議員都可以延任，人大常委做決定時可以附帶「條件」，要求擁護基本法和效忠特區，且適用對象「不止最近被DQ的4位」，「所有應該被DQ而尚未被DQ，符合有關原則應該被DQ」的現任議員，同樣不應延任。

楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗和梁繼昌等4位現任民主派議員，原本預計角逐連任，但先前被選舉主任取消參選資格。謝偉俊強調，這樣的安排不是純粹為了DQ，而是應該完成未完的程序，「例如，譚文豪、胡志偉報名比較晚」，他們也尚未獲選舉主任確認提名。

另外，《香港01》3日引述消息指出，社會民主連線岑子杰、民主黨許智峯、新界西朱凱迪、人民力量陳志全，以及前大專學界國際事務代表團發言人張崑陽等，本來有「很大機會被DQ」，但因選舉主任未做決定，而港府已宣布延後選舉，才沒有被DQ。

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