武漢肺炎》東京添309例 縮短營業時間新規首日多區夜間行人漸少

因應疫情，東京都自昨日起要求部分餐飲業者縮短營業時間，當日晚間部分夜生活繁華地區人潮確實出現下降情況。圖為7月22日的新宿街景。（彭博）

2020-08-04 15:05:53

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，日本境內疫情自緊急事態宣言解除後再度緊張，至今仍狀況嚴峻；根據日本東京都統計，今日都內確認309例新增確診病例。針對疫情，東京都自昨起要求部分供酒餐飲業者縮短營業時間，新規實施1日，新宿、澀谷等區域街上人潮確實出現減少狀況。

根據《NHK》引述東京都今日統計，截至日本時間下午3時（台灣時間下午2時），都內確認到單日新增確診人數達309例，為連續第8日單日新增病例數突破200例，較昨日的258例出現逾50例的漲幅，使都內確診人數累計達1萬4022例。

請繼續往下閱讀...

為防止都內疫情透過餐飲傳播，東京都祭出新政策，要求都內供酒餐廳及所有卡拉OK店家（無論供酒與否）縮短營業時間至晚間10時，新規自昨日起上路，預計實施至本月31日，並將給與響應新規店家20萬日圓的「合作金（協力金）」。

根據《TBS》實地走訪東京都夜生活較為繁華區域，發現部分街道人潮確實減少；該報又引述數據指出，3日晚間11時，新宿歌舞伎町、澀谷中心街、六本木、新橋及銀座等地與前一週同時段行人數相比，皆現下降情況，其中新宿歌舞伎町行人數下降13.6%，澀谷中心街下降5.7%，六本木則下降2.4%。

根據約翰霍普金斯大學即時統計顯示，日本境內累計確診病例數達4萬149例，累計死亡病例數達例1018例。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法