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    哈格比肆虐溫州泡水影片曝光！ 瀑布不敵強風「飛天」驚嚇破表

    哈格比颱風肆虐中國浙江溫州，城市嚴重淹水。（翻攝自微博）

    哈格比颱風肆虐中國浙江溫州，城市嚴重淹水。（翻攝自微博）

    2020-08-04 15:30:57

    〔即時新聞／綜合報導〕「哈格比」颱風昨夜威力增強，轉為中颱後直撲中國浙江一帶，今日凌晨3點30分左右在浙江省溫州市樂清沿海登陸，狂風暴雨使溫州市多地淹水嚴重，哈格比風力驚人，不僅將樹木連根拔起，還有民眾拍下神奇的一幕，只見影片中雁蕩山靈峰瀑布因不敵強風，水流無法傾瀉而下，反而被風吹得「飛天」，讓網友直呼「真是太可怕了」！

    哈格比颱風在今日凌晨3點30分左右在溫州市樂清沿海登陸，中國氣象台預測，哈格比將先後穿過浙江、江蘇一路北上，當局也發布大風預警，警告颱風中心經過地區，最大可能會有15級強陣風，上午溫州市樂清區災情頻傳、淹水嚴重，地勢低窪地帶積水深度已接近1公尺左右，不少民眾形容風雨聲震耳欲聾，家中玻璃快被「吹爆」、樹木被連根拔起。

    還有民眾拍下神奇的一幕，溫州市雁蕩山的靈峰瀑布因不敵強風，水無法傾瀉而下，反而被風吹得「飛天」，讓中國網友直呼「媽呀，真是太恐怖了」、「這才叫真正的風生水起」，目前浙江當局已撤離近40萬人，預計哈格比未來會繼續北上影響江蘇、安徽等地，為當地帶來明顯風雨。

    浙江溫州市雁蕩山靈峰瀑布因不敵強風，被吹得「飛天」。（圖截自微博影片）

    浙江溫州市雁蕩山靈峰瀑布因不敵強風，被吹得「飛天」。（圖截自微博影片）

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