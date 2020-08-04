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    軍情動態》美艾爾森空軍基地接收3架F-35A 將成為主官座機

    美國空軍阿拉斯加艾爾森空軍基地上週收到3架全新F-35A戰機，將成為單位主官座機，圖為3架F-35A戰機。（擷取自艾爾森空軍基地）。

    美國空軍阿拉斯加艾爾森空軍基地上週收到3架全新F-35A戰機，將成為單位主官座機，圖為3架F-35A戰機。（擷取自艾爾森空軍基地）。

    2020-08-04 11:43:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍阿拉斯加艾爾森空軍基地（EIELSON AIR FORCE BASE, Alaska）上週收到3架全新F-35A戰機，除了將成為主官座機（flagshp）外，亦代表著艾爾森354戰鬥機聯隊將成為美軍印太戰略部署的核心之一。

    根據美國空軍阿拉斯加艾爾森空軍基地7月31日新聞稿，該基地在7月30日取得從洛克希德馬丁（Lockheed Martin）德州沃思堡工廠轉移的3架全新F-35A戰鬥機。這3架戰機屬於第354戰鬥聯隊，將作為主官座機分派給第354戰鬥機聯隊聯隊長、以及第355及356戰鬥機中隊中隊長。

    新聞稿指出，這趟沃思堡到艾爾森空軍基地的飛行，由第356中隊年輕飛官穆利斯中尉執行，這是他從小的夢想，他表示，從小學開始他就著迷於各種軍機，一開始希望成為F-16戰機飛官，但在接受飛行訓練時接觸到F-35A戰機，讓他轉換跑道。

    他說，「這是一個難以置信的機會，這次的飛行長達6小時，是我第一次飛行這麼久，從德州飛到阿拉斯架太棒了」，如今他也夢想成真，成功加入第356中隊，並投身3日展開的「紅旗阿拉斯加20-3」演習，除此之外，艾爾森空軍基地在F-35A戰機進駐後，將成為美國印度太平洋司令部中的關鍵角色。

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