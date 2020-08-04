疫情重創巴西 生活水準恐倒退10餘年

武漢肺炎疫情延燒全球，確診數高達全球第二的巴西也遭受重創，有調查顯示，疫情危機可能導致巴西人的生活水準創下1940年代以來最大跌幅，若預測屬實生活水準恐倒退十餘年。（歐新社）

2020-08-04 11:46:13

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒全球，確診數高達全球第二的巴西也遭受重創，有調查顯示，疫情危機可能導致巴西人的生活水準創下1940年代以來最大跌幅，2020年巴西人均收入可能降低至巴西幣3萬2200元（新台幣近18萬），若預測屬實生活水準恐倒退十餘年。

外媒報導指出，根據巴西全國商業聯盟（CNC）的調查顯示，今年度巴西的人均收入跌幅，恐相當於該國於2015至2016年間經歷的經濟危機，預估今年人均收入將從2019年的巴西幣3萬4500元跌至巴西幣3萬2200元，是1940年代以來最大跌幅，預估2020年國內生產毛額（GDP）將衰退6.7%。若預測屬實，巴西人的生活水準將回到2008年。

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報導指出，早在疫情爆發前，2017至2019年間巴西的經濟成長就讓巴西人無感，如今則是更加雪上加霜，雖然特權階級變得更有錢，巴西的億萬富翁在3月至7月間財富增加了340億美元，但學者評估低下階層的經濟損失往往更大，儘管巴西政府自5月以來針對低收入民眾發出每月600元的急難補助金，但這項計畫成本很高，效應也只是暫時的，還是得提升巴西的人均收入，才能改善多數人的貧窮感。

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