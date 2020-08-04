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    武漢肺炎》南韓再增34例 境外移入病例連續40日維持2位數

    南韓昨日再添34例，首爾街頭行人紛紛配戴口罩以求自保。（美聯社）

    南韓昨日再添34例，首爾街頭行人紛紛配戴口罩以求自保。（美聯社）

    2020-08-04 10:41:21

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續衝擊全球，南韓境內境外面對雙重防疫壓力，除本土集體感染案影響持續，7月底伊拉克撤僑作業也影響境外移入病例狀況；根據南韓防疫單位今日公告，南韓昨日新增34例，其中21例屬境外移入病例，為連續第40日境外移入病例維持2位數。

    根據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部今日公告統計，南韓昨日新增34例確診病例，另無新增死亡病例，南韓境內累計確診病例達1萬4423例，累計死亡病例達301例。

    受伊拉克撤僑作業影響，南韓7月底單日新增病例一度可預期性的突破百例，而後出現下降；7月31日以來，南韓境內新增病例連續3日維持在30例左右，8月2日一度降至23例，3日微幅上漲至34例。

    觀察病例分布方面，新增34例中有21例屬於境外移入，為連續第40日境外移入病例維持2位數，其中7例為入境檢疫過程中確診，14例為入境後隔離期確診。本土病例13例則仍集中在首都圈及爆發過群聚感染案地區，分別為首爾市6例、京畿道3例，仁川市、光州市、釜山市和慶尚北道各1例。

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