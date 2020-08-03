為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國揚言封殺抖音 中國外交部跳腳：有罪推定、雙重標準

    中國短影音社交平台「抖音」近日遭各國封殺，美國國務卿龐皮歐透露，總統川普將對中共軟體帶來的國安風險採取行動；對此，中國外交部發言人汪文斌（見圖）今日跳腳痛批，「美方有罪推定，雙重標準」。（法新社資料照）

    中國短影音社交平台「抖音」近日遭各國封殺，美國國務卿龐皮歐透露，總統川普將對中共軟體帶來的國安風險採取行動；對此，中國外交部發言人汪文斌（見圖）今日跳腳痛批，「美方有罪推定，雙重標準」。（法新社資料照）

    2020-08-03 20:55:35

    〔即時新聞／綜合報導〕中國短影音社交平台「TikTok」（抖音）近日遭各國封殺，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）透露，總統川普（Donald Trump）將對中共軟體帶來的國安風險採取行動；對此，中國外交部發言人汪文斌今（3）日跳腳痛批，「美方有罪推定，雙重標準」。

    綜合媒體報導，中國手機影音分享app「抖音」海外版「TikTok」被懷疑有竊取個資的風險，印度目前已下令禁用，澳洲與日本政府也可能祭出限制措施。

    美國務卿龐皮歐2日接受專訪表示，「川普總統說『受夠了』，我們將解決這個問題，針對一些和中共有關聯的軟體所帶來的廣泛國安風險，他將在未來幾天採取行動」。

    中國外交部發言人汪文斌今在例行記者會指稱，「美方泛化國家安全概念，在拿不出任何證據的情況下，對有關的企業做有罪推定，甚至發出威脅，嚴重違背市場經濟原則，暴露了美方所謂維護公平自由的虛偽性和典型的雙重標準，也違反了世貿組織開放透明非歧視的原則」。

    汪文斌還說，美方應認真聽取國際社會上的聲音，為了各個國家市場主體在美國境內投資經營權，提供給予開放、公平、公正、非歧視性的商營環境，應立即停止經貿問體與政治扯上邊、濫用國家安全概念。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    德國反中情緒成形 梅克爾明秋卸任後親中政策料劇變
    2020-08-03 18:52

    德國反中情緒成形 梅克爾明秋卸任後親中政策料劇變
    TikTok遭美封殺 母公司控臉書「抄襲抹黑」
    2020-08-03 18:42

    TikTok遭美封殺 母公司控臉書「抄襲抹黑」
    金融業聯合送暖 落實社會責任

    金融業聯合送暖 落實社會責任
    追殺到底！印度先封殺中國應用程式 再下令嚴審孔子學院
    2020-08-03 11:46

    追殺到底！印度先封殺中國應用程式 再下令嚴審孔子學院
    抖音風波延燒 澳洲政府下令調查、日本可能祭出限制令
    2020-08-03 10:23

    抖音風波延燒 澳洲政府下令調查、日本可能祭出限制令
    中火環保很給力！空污排放砍半

    中火環保很給力！空污排放砍半
    怒了！印度媒體提「台灣戰略」 美日印澳讓中國腹背受敵
    2020-08-03 00:22

    怒了！印度媒體提「台灣戰略」 美日印澳讓中國腹背受敵
    國際今日熱門
    2020-08-02 22:55

    這樣不專業？穿比基尼照樣救傷 女醫師po文反歧視

    2020-08-02 22:20

    雞排妹淚請台灣「別放棄香港」 羅冠聰、黃之鋒感恩致謝

    2020-08-02 22:44

    以色列昨晚破萬人包圍總理官邸 怒吼要總理下台

    2020-08-02 21:23

    女大生獨闖高原無人區離奇失蹤 20多天後被發現部分遺骸

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播