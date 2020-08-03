美國揚言封殺抖音 中國外交部跳腳：有罪推定、雙重標準

中國短影音社交平台「抖音」近日遭各國封殺，美國國務卿龐皮歐透露，總統川普將對中共軟體帶來的國安風險採取行動；對此，中國外交部發言人汪文斌（見圖）今日跳腳痛批，「美方有罪推定，雙重標準」。（法新社資料照）

2020-08-03 20:55:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國短影音社交平台「TikTok」（抖音）近日遭各國封殺，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）透露，總統川普（Donald Trump）將對中共軟體帶來的國安風險採取行動；對此，中國外交部發言人汪文斌今（3）日跳腳痛批，「美方有罪推定，雙重標準」。

綜合媒體報導，中國手機影音分享app「抖音」海外版「TikTok」被懷疑有竊取個資的風險，印度目前已下令禁用，澳洲與日本政府也可能祭出限制措施。

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美國務卿龐皮歐2日接受專訪表示，「川普總統說『受夠了』，我們將解決這個問題，針對一些和中共有關聯的軟體所帶來的廣泛國安風險，他將在未來幾天採取行動」。

中國外交部發言人汪文斌今在例行記者會指稱，「美方泛化國家安全概念，在拿不出任何證據的情況下，對有關的企業做有罪推定，甚至發出威脅，嚴重違背市場經濟原則，暴露了美方所謂維護公平自由的虛偽性和典型的雙重標準，也違反了世貿組織開放透明非歧視的原則」。

汪文斌還說，美方應認真聽取國際社會上的聲音，為了各個國家市場主體在美國境內投資經營權，提供給予開放、公平、公正、非歧視性的商營環境，應立即停止經貿問體與政治扯上邊、濫用國家安全概念。

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