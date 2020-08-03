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    武漢肺炎》香港告別連12日逾百確診 今新增80人

    香港武漢肺炎第三波疫情兇猛，不過終於出現舒緩的跡象，今天（8月3日）僅新增確診80人，是連續12天新增確診破百後再次單日確診降到百人以下。圖為位在香港的檢疫機構。（彭博）

    香港武漢肺炎第三波疫情兇猛，不過終於出現舒緩的跡象，今天（8月3日）僅新增確診80人，是連續12天新增確診破百後再次單日確診降到百人以下。圖為位在香港的檢疫機構。（彭博）

    2020-08-03 19:40:33

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第三波疫情兇猛，不過終於出現舒緩的跡象，今天（8月3日）僅新增確診80人，是連續12天新增確診破百後再次單日確診降到百人以下，不過香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，雖然單日新增確診人數有所下降，但每日確診人數仍有波動，須再觀察1至2天後才能知道確切的疫情趨勢。

    綜合外媒報導，張竹君表示，今天（3日）所新增的80名確診者，全部都是本地感染，但其中有24人感染路徑不明，雖然今天新增的確診人數有所下降，但新增確診80人的數量仍算相當多，仍需要觀察1、2天才能確定疫情是否真的舒緩，目前防疫措施還不能鬆懈，請大眾「再忍耐一陣子」。

    香港醫院管理局表示，日前發生在明愛醫院院內確診事件，發現同一病房1名醫師與3名病人確診武漢肺炎，共匡列57人為密切接觸者，須接受隔離觀察，目前已有65名職員與97名病人接受檢疫，全部顯示陰性。

    目前港府雖然規劃全港的學校都可以如期開學，但為因應疫情，學校上課只能透過網路遠端或用其他方式授課，當面授課與校內活動仍全面禁止。

    香港目前累計3590人確診，造成37人死亡。

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