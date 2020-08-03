為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    香港立法會延選恐現空窗期 中國人大一把接過善後

    香港特首林鄭月娥宣布原定9月6日的立法會改選延期1年，以致立法會將出現「一年空窗期」。圖為香港立法會大樓（路透）

    香港特首林鄭月娥宣布原定9月6日的立法會改選延期1年，以致立法會將出現「一年空窗期」。圖為香港立法會大樓（路透）

    2020-08-03 19:03:36

    〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥日前以香港疫情惡化為由，宣布原定在今年9月6日舉行立法會改選大舉延期1年，引起外界議論，這個決定也使立法會將會出現「一年空窗期」的問題；對此，林鄭月娥聲稱已提請北京當局研議處理這個問題，預料中國人大常委在8月8日開會時會討論此事。

    綜合外媒報導，由於現任第6屆香港立法會全體議員將於今年9月30日任滿，延後2020年立法會選舉將使立法會出現「一年空窗期」，造成「憲政危機」，林鄭月娥表示，已向北京當局提報此事；中國人大常委會預計將在8月8日開會，預料會中將會處理有關問題，而中國港澳辦副主任張曉明也已抵達香港，將聽取建制派對空窗期的意見。

    中國政協香港區委員劉兆佳表示，最有可能是由中國人大常委會決定新的過渡措施，在未來一年成立臨時立法會，而全體議員都能過渡至該機關。

    不過，4名尋求連任的民主派議員日前遭到DQ（撤銷資格），是否能在過渡期繼續擔任議員？建制派的立法會前主席曾鈺成指出，預計人大常委會並不會直接指名哪些議員不能延任或可以延任，但可能會列出所需條件，最終需香港法院裁決。

    雖然港府與中國人大常委已經開始研討一年空窗期的問題，但也有人針對港府延期立法會大選的決議提出司法訴訟，在香港以多次提出司法覆核挑戰港府政策聞名、被稱為「長洲覆核王」的郭卓堅，也在今天（3日）以延後立法會選舉違反《基本法》為由，向香港高等法院提出司法覆核訴訟。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    港府擬延後立法會選舉 傳議員任期提請人大常委處理
    2020-07-29 14:26

    港府擬延後立法會選舉 傳議員任期提請人大常委處理
    港泛民派初選因電腦被扣風波延遲開始 2小時已有3萬4千港人投票
    2020-07-11 15:31

    港泛民派初選因電腦被扣風波延遲開始 2小時已有3萬4千港人投票
    金融業聯合送暖 落實社會責任

    金融業聯合送暖 落實社會責任
    疫情趨緩？路透：中國「兩會」擬於4月底或5月初召開
    2020-03-16 21:10

    疫情趨緩？路透：中國「兩會」擬於4月底或5月初召開
    澳門民主派議員蘇嘉豪 遭立法會停職
    2017-12-05 06:00

    澳門民主派議員蘇嘉豪 遭立法會停職
    中火環保很給力！空污排放砍半

    中火環保很給力！空污排放砍半
    國際今日熱門
    2020-08-02 19:45

    習近平打壓香港有恃無恐 法媒：因為國際壓力不過如此

    2020-08-02 19:58

    NASA拍到北極兩冰蓋完全消失 專家3年前就預測不到5年就融化

    2020-08-02 20:28

    炸裂小粉紅玻璃心！奇異博士比出「五大訴求、缺一不可」手勢

    2020-08-02 22:55

    這樣不專業？穿比基尼照樣救傷 女醫師po文反歧視

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播