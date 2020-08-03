香港立法會延選恐現空窗期 中國人大一把接過善後

香港特首林鄭月娥宣布原定9月6日的立法會改選延期1年，以致立法會將出現「一年空窗期」。圖為香港立法會大樓（路透）

2020-08-03 19:03:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥日前以香港疫情惡化為由，宣布原定在今年9月6日舉行立法會改選大舉延期1年，引起外界議論，這個決定也使立法會將會出現「一年空窗期」的問題；對此，林鄭月娥聲稱已提請北京當局研議處理這個問題，預料中國人大常委在8月8日開會時會討論此事。

綜合外媒報導，由於現任第6屆香港立法會全體議員將於今年9月30日任滿，延後2020年立法會選舉將使立法會出現「一年空窗期」，造成「憲政危機」，林鄭月娥表示，已向北京當局提報此事；中國人大常委會預計將在8月8日開會，預料會中將會處理有關問題，而中國港澳辦副主任張曉明也已抵達香港，將聽取建制派對空窗期的意見。

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中國政協香港區委員劉兆佳表示，最有可能是由中國人大常委會決定新的過渡措施，在未來一年成立臨時立法會，而全體議員都能過渡至該機關。

不過，4名尋求連任的民主派議員日前遭到DQ（撤銷資格），是否能在過渡期繼續擔任議員？建制派的立法會前主席曾鈺成指出，預計人大常委會並不會直接指名哪些議員不能延任或可以延任，但可能會列出所需條件，最終需香港法院裁決。

雖然港府與中國人大常委已經開始研討一年空窗期的問題，但也有人針對港府延期立法會大選的決議提出司法訴訟，在香港以多次提出司法覆核挑戰港府政策聞名、被稱為「長洲覆核王」的郭卓堅，也在今天（3日）以延後立法會選舉違反《基本法》為由，向香港高等法院提出司法覆核訴訟。

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