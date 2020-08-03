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    柬埔寨草擬新法 男不准裸露上身 女不准穿清涼衣物

    柬埔寨政府計畫草擬新法，禁止女性穿著太短、布料太輕薄的裙子，而男性則禁止裸露上半身，如果這項法案順利通過政府與國會審核，最快將在明年實施。圖為在柬埔寨的外國人。（法新社）

    柬埔寨政府計畫草擬新法，禁止女性穿著太短、布料太輕薄的裙子，而男性則禁止裸露上半身，如果這項法案順利通過政府與國會審核，最快將在明年實施。圖為在柬埔寨的外國人。（法新社）

    2020-08-03 22:17:47

    〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨政府計畫草擬新法，禁止女性穿著太短、布料太輕薄的衣物，而男性則禁止裸露上半身；制定這項草案的官員強調「法案有助於維護柬埔寨的傳統」，如果這項法案順利通過政府與國會審核，最快將在明年實施。

    綜合外媒報導，負責擬定這項新法草案的柬埔寨內政部國務卿金萊赫（Ouk Kimlekh）表示，這項法案是用來保護柬埔寨的傳統文化，這不是公共秩序的問題，而是與傳統以及習俗有關，「穿超過大腿一半的長度以上的衣物才是好的」。

    但這項法案也引起當地民權組織的不滿，批評這項法律可能會被利用作控制與打壓女性的工具，柬埔寨非政府組織「柬埔寨人權中心」（Cambodian Center for Human Rights）執行長索菲亞普（Chak Sopheap）批評，近期政府高層一直意圖控制女性的身軀與衣服，剝奪女性的身體自主權並貶低表達自我的權利，同時還譴責受害者，要這些被性暴力對待的女性檢討自己。

    近期柬埔寨就有一位名叫莎蘭（Saran Narita）的網美，因經常在臉書貼出性感、較為裸露的照片，並在直播中出現咬唇等動作，結果柬埔寨警方聲稱她涉嫌觸犯「色情及不雅的暴露」，指使網路警察在網路找尋線索以追捕莎蘭，若被定罪將可能面臨30天至1年的監禁。

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