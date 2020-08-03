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    武漢肺炎》中國檢測人員赴香港 資訊不明惹質疑

    中國派出「內地核酸檢測支援隊」赴香港協助病毒檢測工作，但港府卻沒有對外說明支援隊資訊。有醫學界人士質疑，支援隊的檢測方式、儀器、工作地點和資格等皆不明，反讓港人擔心。圖僅示意。（彭博）

    中國派出「內地核酸檢測支援隊」赴香港協助病毒檢測工作，但港府卻沒有對外說明支援隊資訊。有醫學界人士質疑，支援隊的檢測方式、儀器、工作地點和資格等皆不明，反讓港人擔心。圖僅示意。（彭博）

    2020-08-03 11:45:18

    〔即時新聞／綜合報導〕香港第3波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，中國將派出「內地核酸檢測支援隊」赴港，協助病毒檢測工作，其中7成員已在昨日（2日）抵達。香港政府大動作歡迎支援隊成員，卻沒有對外說明他們的資格和工作，醫學界人士也提出質疑，支援隊的檢測方式、儀器、工作地點和資格等皆不明，反讓香港人擔心。

    根據《立場新聞》報導，中國支援隊的7人昨日抵港下塌維景酒店，香港政制及內地事務局局長曾國衞、食物及衛生局局長陳肇始在酒店迎接，大張旗鼓歡迎，但支援隊的資料一概不明。而港府的新聞稿僅提到支援隊會在隔天設立臨時實驗室，對實驗室的地址、儀器、啟用時間均沒有對外說明。

    對此，香港醫學會會長蔡堅表示，對於支援隊成員抱持不少疑問，包含他們的工作內容、工作地點、檢測方法、可增加的檢測量等，以及支援隊是否採用中國儀器、每次檢測的費用等。蔡堅強調，港府應向香港醫護人員公開支援隊的資訊。

    至於支援隊成員是否具備在香港進行化驗工作的資格，蔡堅表示，不清楚他們是醫生或是技術人員，假如是醫生，便需要向醫務委員會申請臨時執照或有限度註冊。

    醫生出身的公民黨立法會議員郭家麒則指出，按照香港現有法律，檢測人員來香港工作應要有執照，即便是豁免，也需要管理委員會批准。病毒檢測的可靠性「人命關天」，假使支援隊成員沒執照，不可在香港工作。

    郭家麒認為，香港疫情再起的原因是政府豁免檢疫，並非是檢測量不足，中國支援隊赴港無助防堵疫情，比較像是政治目的。

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