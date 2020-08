波士頓爆炸主嫌判決重審 川普：沒人比他更該被判死

2020-08-03 10:27:37

〔即時新聞/綜合報導〕2013年的波士頓馬拉松爆炸案主嫌查納耶夫(Dzhokhar Tsarnaev)死刑判決在日前被推翻,上訴法院要求重新審判,美國總統川普(Donald Trump)2日呼籲,法院再次對查納耶夫判處死刑。

綜合外媒報導,美國聯邦第一巡迴上訴法院(1st U.S. Circuit Court of Appeals)7月31日以陪審團判決不公正為由,撤回死刑並要求法院重判,川普2日則在推特對法院的判決提出質疑。

川普推文表示,幾乎沒有人比波士頓炸彈客查納耶夫更應該被判死。川普指出,波士頓爆炸案毀了許多人的一生,更有人因此喪命,呼籲法院在新的判決中,再次判查納耶夫死刑。

法官湯普森(O. Rogeriee Thompson)則表示,法院維持定罪,查納耶夫的下半生仍將關在獄中,但法院重新判決將決定查納耶夫是否會被處以死刑。

查納耶夫與哥哥塔莫蘭‧查納耶夫(Tamerlan Tsarnaev)2013年在波士頓馬拉松終點線附近,放置兩枚自製的壓力鍋炸彈,導致3人喪命、264人受傷,查納耶夫在2015年被判處死刑。

