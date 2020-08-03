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    波士頓爆炸主嫌判決重審 川普：沒人比他更該被判死

    波士頓爆炸主嫌判決重審，川普推文稱，沒人比查納耶夫更該被判死，呼籲法院重新判處死刑。（法新社）

    波士頓爆炸主嫌判決重審，川普推文稱，沒人比查納耶夫更該被判死，呼籲法院重新判處死刑。（法新社）

    2020-08-03 10:27:37

    〔即時新聞／綜合報導〕2013年的波士頓馬拉松爆炸案主嫌查納耶夫（Dzhokhar Tsarnaev）死刑判決在日前被推翻，上訴法院要求重新審判，美國總統川普（Donald Trump）2日呼籲，法院再次對查納耶夫判處死刑。

    綜合外媒報導，美國聯邦第一巡迴上訴法院（1st U.S. Circuit Court of Appeals）7月31日以陪審團判決不公正為由，撤回死刑並要求法院重判，川普2日則在推特對法院的判決提出質疑。

    川普推文表示，幾乎沒有人比波士頓炸彈客查納耶夫更應該被判死。川普指出，波士頓爆炸案毀了許多人的一生，更有人因此喪命，呼籲法院在新的判決中，再次判查納耶夫死刑。

    法官湯普森（O. Rogeriee Thompson）則表示，法院維持定罪，查納耶夫的下半生仍將關在獄中，但法院重新判決將決定查納耶夫是否會被處以死刑。

    查納耶夫與哥哥塔莫蘭‧查納耶夫（Tamerlan Tsarnaev）2013年在波士頓馬拉松終點線附近，放置兩枚自製的壓力鍋炸彈，導致3人喪命、264人受傷，查納耶夫在2015年被判處死刑。

    波士頓馬拉松爆炸案主嫌查納耶夫2015年被判處死刑，7月底判決被撤回並要求重審。（法新社資料照）

    波士頓馬拉松爆炸案主嫌查納耶夫2015年被判處死刑，7月底判決被撤回並要求重審。（法新社資料照）

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