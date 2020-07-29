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    不解為何只有佛奇受歡迎 川普吐苦水：沒人喜歡我

    柏克斯（右）與佛奇（中）是白宮防疫小組核心成員。（法新社）

    柏克斯（右）與佛奇（中）是白宮防疫小組核心成員。（法新社）

    2020-07-29 07:43:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇（Anthony Fauci）在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間扮演重要角色，受到美國民眾普遍讚許，反倒是美國總統川普支持度直直落，讓川普相當不解，直接在記者會上大吐苦水，認為佛奇為政府工作，政府也大多聽從他的建議，為何輿論褒貶不一。

    川普今日在防疫記者會回應媒體提問時，提到他與佛奇的關係相當好，除了一開始在對中國實施禁令意見不一外，多數時間兩人溝通順暢，「他（佛奇）說我是對的，我拯救了數萬人的性命，這樣的說法很客套，但是事實沒錯。」

    川普接著說，「佛奇的說法我大多都同意，但有趣的是，他的支持度很高，我覺得很棒，但你要記得，他是為政府工作，和我們工作，他的位置有可能是其他人來擔任，我們所做出的決策，多數遵照佛奇和白宮防疫小組協調員柏克斯（Deborah Birx）等優秀人士的建議，既然如此，為何我的支持度沒有一樣高？」

    川普強調，政府在醫療器材和檢測工作上做得非常好，1500萬的檢測量是其他國家難以望其項背的，「令人好奇，佛奇和柏克斯和政府緊密合作，他們的支持度那麼高，但沒人喜歡我，只能說這是對人不對事。」

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