同志沒共識 川普:不想大選延後

美國總統川普七月三十日在推特上拋出延後總統大選的想法，但共和黨黨內同志與在野的民主黨隨即表態反對。（法新社）

2020-08-01 05:30:00

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普七月三十日在推特上拋出延後總統大選的想法，但共和黨黨內同志與在野的民主黨隨即表態反對，也迫使川普在數小時後改口，在白宮公開宣稱他不想看到延後選舉。

川普提議延後大選的邏輯是，大規模地用郵寄投票、保護選民免於染疫，將造成舞弊氾濫，但並無證據能支持其說法。然而，共和黨國會兩院領袖罕見迅速表態反對延期。參院共和黨領袖麥康奈說，美國史上，整個戰爭、經濟蕭條及冷戰期間，均如期舉行聯邦層級選舉；眾院共和黨領袖麥卡錫亦有類似看法。川普黨內盟友、聯邦參議員盧比歐也說，「我真希望他沒講過」。

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面對黨內同志不願相挺，川普在幾小時後改口，先推文稱「選舉當晚必定會知道選舉結果」，之後又在白宮記者會上稱他不想看到改期，但也為自己辯護，說他不想看到一場「扭曲」的選舉。

只有國會能更改大選時間

預料將由川普對決民主黨前副總統拜登的總統大選，預定十一月三日舉行。民調顯示，川普可能連任失敗。紐約時報直指，該提議除欠缺法定權限，也可能損害選舉公信力。

從法源來看，就算川普以疫情為由，宣布全美進入緊急狀態，但美國憲法第二條賦予國會確定總統選舉日期的權力，只有國會能更改時間。自一八四五年以來，該投票日均為每四年一次及十一月的第一個週二。縱使國會決定延期，根據美國憲法第二十條修正案，川普第一任總統任期仍會在明年一月廿日中午結束。惟根據另一條憲法修正案，在取得聯邦參議院和聯邦眾議院三分之二絕對多數同意與至少卅八個州批准後，才能改期。

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