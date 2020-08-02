寵物送去狗肉市場 金正恩禁狗令：養狗是腐敗資本主義文化！

金正恩（見圖）的禁狗令引起不少平壤市民不滿。（美聯社）

2020-08-02 23:41:34

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近年受國際制裁影響，經濟大受打擊，加上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，雖然當局持續封鎖相關消息，但其國內狀況可以說是陷入史無前例的困境，內部甚至展開「批鬥」整頓紀律。據悉，北韓領導人金正恩7月曾發布禁止寵物狗的命令，稱飼養寵物狗是「資本主義分子的一部分」，不少寵物狗被送進動物園，甚至被賣到狗肉市場。

根據《朝鮮日報》2日報導，有北韓消息人士透露，北韓經濟受到國際制裁以及疫情影響，惡化程度更甚以往，不少北韓人民早就對金正恩心生不滿，而金正恩又在今年7月下命令禁止首都平壤市民養狗，說這是奢侈行為，屬於「腐敗的資產主義」，不符合社會主義，還要求「人民班」確實掌握每家每戶的寵物狗數量。

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據悉，如果飼主不願意交出寵物狗，也會被強行抓走，有的寵物狗被關進北韓中央動物園，有的則是被賣到狗肉市場供人食用。而金正恩這無理的命令和強硬態度加深平壤市民的不滿情緒，痛罵金正恩是沒有感情的冷血動物，消息人士也批金正恩的作為「非常落後」。

其實北韓過去確實一直將飼養寵物視為腐敗的資本主義文化，直到1989年以後社會上流才開始有人飼養寵物狗，據說，韓劇在北韓越來越盛行，北韓民眾也開始養狗當寵物。而金正恩曾在2016年公開支持吃狗肉，還說狗肉是珍饈，也因為北韓領導人的這番言論，讓狗肉餐廳在北韓非常多，甚至還有節目教學怎麼讓狗肉更好吃的秘訣，讓不少愛狗人士不能接受。

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