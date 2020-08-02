武漢肺炎》東京新增292例 要求供酒餐廳縮短營業時間

針對疫情，東京都將於明日起，要求部分提供酒類的餐飲業者及卡拉ok等，縮短營業時間至晚間10時。圖為東京一處巷內，兩側有酒吧和餐廳。（法新社）

2020-08-02 16:02:21

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，日本境內疫情自緊急事態宣言解除後再度緊張，至今仍狀況嚴峻；根據日本東京都統計，今日都內確認292例新增確診病例。針對疫情，東京都將於明日起，要求部分提供酒類的餐飲業者及卡拉ok店家縮短營業時間至晚間10時。

根據《NHK》報導，東京都今日公告，都內截至日本時間下午3時（台灣時間下午2時）共新增確診292例，此為睽違4日單日新增確診降回300例以下；截至最新，東京都內累計確診數達1萬3455例，累計重症病例與昨日持平，保持在15例。

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深入了解病例，東京都指出，今日新增確診病例年紀最小不滿10歲，最年長者則逾100歲，男女皆有，其中以20至30歲左右患者居多，共佔其中203例。

因應疫情，自3日起，東京都將要求都內提供酒類的餐飲店、卡拉ok等縮短營業時間至晚間10時；除此之外，都廳也呼籲居民盡量避免、減少參加多人長時間的宴會或酒會，即便是小型聚會，也應保持社交距離，避免近距離談話。

根據約翰霍普金斯大學即時統計，日本境內累計病例數達例3萬8124例，累計死亡病例數達1012例。

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