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    德國戰時鐵路運輸逾10萬人至納粹集中營 倖存者求償

    一名二戰納粹集中營倖存者向德國鐵路公司發起賠償要求，二戰期間，德國鐵路將超過10萬名受害者運往集中營，這名倖存者要求鐵路公司向其他倖存者和家屬致歉以及賠償，並向德國政府提出法律訴訟。（歐新社）

    一名二戰納粹集中營倖存者向德國鐵路公司發起賠償要求，二戰期間，德國鐵路將超過10萬名受害者運往集中營，這名倖存者要求鐵路公司向其他倖存者和家屬致歉以及賠償，並向德國政府提出法律訴訟。（歐新社）

    2020-07-30 23:52:26

    〔即時新聞／綜合報導〕一名二戰納粹集中營倖存者向德國鐵路公司發起賠償要求，二戰期間，德國鐵路將超過10萬名受害者運往集中營，這名倖存者要求鐵路公司向其他倖存者和家屬致歉以及賠償，並向德國政府提出法律訴訟。

    《衛報》 報導，現年84歲的倖存者穆勒（Salo Muller）的父母，當時搭乘火車從阿姆斯特丹被帶到荷蘭韋斯特博克營（Westerbork），最後在奧斯威辛集中營（Auschwitz）去世，他要求當時的鐵路公司，德國國營鐵路（Deutsche Reichsbahn）向約500名的倖存者和約5500名親屬道歉。

    德國國營鐵路（Deutsche Reichsbahn）估計運送約10萬7000名荷蘭籍猶太人到集中營，當時的受害者被迫待在骯髒且危險的環境，且仍須支付車資，成人每公里支付4芬尼（芬尼為一種德國老舊的輔幣）、兒童每公里2芬尼，4歲以下則免費，按現在的匯率，德國國營鐵路當時的收入約達1600萬歐元（約新台幣5.5億元）。

    去年，穆勒成功要求荷蘭鐵路（Nederlandse Spoorwegen）向當時搭乘其火車的集中營倖存者及家屬道歉，並獲得了高達5000萬歐元（約171億台幣）的賠償金。代表穆勒的律師哈格多恩（Axel Hagedorn）說：「國家是鐵路百分之百的股東。德國的道德責任始終存在。」他已致信德國總理梅克爾（Angela Merkel），信中提到戰時德國鐵路的繼承人有道德和法律義務承認他們造成猶太人、辛提人和羅姆人的苦難。

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