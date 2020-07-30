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    立法會變人大！港府先DQ再延期選舉 周庭怒轟手段太惡劣

    周庭更指出，港府此舉讓民主派將無法向政府申報選舉開支，不只不讓選，連錢都不給，讓她憤怒開砲。（資料照）

    周庭更指出，港府此舉讓民主派將無法向政府申報選舉開支，不只不讓選，連錢都不給，讓她憤怒開砲。（資料照）

    2020-07-30 19:50:26

    〔即時新聞／綜合報導〕香港政府今（30）日大舉DQ（取消資格）12名泛民主派立法會選舉參選人，其中包括前香港眾志秘書長黃之鋒，引起外界輿論抨擊。黃之鋒的戰友、前香港眾志副秘書長周庭更指出，港府此舉也讓民主派無法向政府申報選舉開支，不只不讓選，連錢都不給，讓她憤怒開砲。

    綜合外媒報導，港府選舉主任大規模DQ12人參選立法會的資格，除了前香港眾志秘書長黃之鋒外，尋求連任的現任立法會議員郭榮鏗、郭家麒、楊岳僑與梁繼昌等4人，新參選的鄭達鴻、鄭錦滿、袁嘉蔚、岑敖暉、劉頴匡、梁晃維與何桂藍等7人全遭DQ。

    黃之鋒對此表示，港府大規模取消參選資格「無異於選舉舞弊」，而國際社會對中共此次舉動也必定看在眼裡。他也承諾無論任何情況，未來會承載著選民在最後一次自由選舉的授權，以及眾人的期望，繼續投入本地抗爭，「爭取世界與香港人站在同一陣線」。

    周庭則在臉書上痛批香港立法會變成中國人大「真的好容易」，她點出這次港府先大舉DQ民主派參選人，然後再延後選舉，這樣民主派就沒有辦法向港府要求、申報選舉開支，「不只不讓你選，更要一文錢都不給你！」

    許多香港網友也認同此番言論，相當憤怒地留言「只允許立法會有一種聲音，那不如取消這個立法會算了」、「港府乾脆就直接委任或是只讓民建聯參選就好啦！」、「解散立法會算了，不要造福民建聯」、「廣傳！香港人沒有民主選舉自由」、「還要忍，還要讓嗎！」

    周庭臉書全文

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