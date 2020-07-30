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    戰狼外交無效！ 德智庫：歐洲人民對中國印象變差

    德國智庫最新調查發現，部分歐盟成員國人民對中國印象變差。圖為歐盟旗幟和中國五星旗。（法新社資料照）

    德國智庫最新調查發現，部分歐盟成員國人民對中國印象變差。圖為歐盟旗幟和中國五星旗。（法新社資料照）

    2020-07-30 14:18:21

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情中，中國成為全球矚目的焦點，不僅是因為病毒來自中國武漢，且中國運用「戰狼外交」強化自身國際地位。德國智庫最新調查發現，部分歐盟成員國人民對中國印象變差。

    德國柏林智庫「歐洲外交關係協會」（European Council on Foreign Relations，ECFR）在今年6月底對9個歐盟成員國進行調查，顯示已有8個國家對中國的形象大為惡化，像是在法國和丹麥有高達62%受訪者對中國印象變差，甚至在疫情期間受到中國強力援助的義大利，也有33%的人對中國印象變差。

    歐洲外交關係協會分析，中國在疫情危機期間企圖分裂歐洲，以及對西方民主應對衛生緊急狀況的敵視言論，已經為歐洲敲響警鐘。歐洲人多年來一直認為，中國會對有效的全球經濟秩序產生興趣，因為中國將從全球化貿易受益最大，但在最近幾個事件顯示，北京不想投資全球，而是專注於國內成長，以及努力限制中國對全球供應鏈的依賴。

    美國政治新聞網站《Politico》中國事務主編沃泰姆（David Wertime）在推特上表示，這項調查對北京不是一個好消息，歐洲人對中國印象惡化，表明「戰狼外交」在實際上沒有作用。

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    顯示已有8個國家對中國的形象大為惡化，像是在法國和丹麥有高達62%受訪者對中國印象變差。（圖擷取自歐洲外交關係協會）

    顯示已有8個國家對中國的形象大為惡化，像是在法國和丹麥有高達62%受訪者對中國印象變差。（圖擷取自歐洲外交關係協會）

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