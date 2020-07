戰狼外交無效！ 德智庫：歐洲人民對中國印象變差

2020-07-30 14:18:21

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情中,中國成為全球矚目的焦點,不僅是因為病毒來自中國武漢,且中國運用「戰狼外交」強化自身國際地位。德國智庫最新調查發現,部分歐盟成員國人民對中國印象變差。

德國柏林智庫「歐洲外交關係協會」(European Council on Foreign Relations,ECFR)在今年6月底對9個歐盟成員國進行調查,顯示已有8個國家對中國的形象大為惡化,像是在法國和丹麥有高達62%受訪者對中國印象變差,甚至在疫情期間受到中國強力援助的義大利,也有33%的人對中國印象變差。

歐洲外交關係協會分析,中國在疫情危機期間企圖分裂歐洲,以及對西方民主應對衛生緊急狀況的敵視言論,已經為歐洲敲響警鐘。歐洲人多年來一直認為,中國會對有效的全球經濟秩序產生興趣,因為中國將從全球化貿易受益最大,但在最近幾個事件顯示,北京不想投資全球,而是專注於國內成長,以及努力限制中國對全球供應鏈的依賴。

美國政治新聞網站《Politico》中國事務主編沃泰姆(David Wertime)在推特上表示,這項調查對北京不是一個好消息,歐洲人對中國印象惡化,表明「戰狼外交」在實際上沒有作用。

Not a good tally for Beijing; findings from the @ecfr show perceptions of China deteriorating everywhere in Europe but Bulgaria post-Covid outbreak. As I've written, the evidence suggests "Wolf Warrior" diplomacy does not actually work. https://t.co/0hHyCiAQ2m pic.twitter.com/mc28EZ6mVB