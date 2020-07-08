WTO秘書長候選人：中國依賴世貿組織 須靠協商解決問題

現任世貿組織秘書長阿茲維多將在8月31日卸任，目前已有多位候選人角逐該項職務；其中，墨西哥籍的塞亞德（見圖）表示，「中國最依賴WTO，雖然不容易說服，但不至於推翻世貿組織」。（法新社資料照）

2020-07-08 21:45:22

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，全球經濟和民生都受到嚴重影響，現任世貿組織（WTO）秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）將在8月31日卸任，目前已有多位候選人角逐該項職務；其中，墨西哥籍的塞亞德（Jesús Seade）表示，「中國最依賴WTO，雖然不容易說服，但不至於推翻世貿組織」。

根據《自由亞洲電台》報導，塞亞德過去曾擔任過WTO副秘書長，在近期則作為「北美自由貿易協議」（NAFTA）的墨西哥代表，他7日在美國華盛頓國際貿易協會的會談中指出，世貿組織目前面臨前所未有的挑戰，應重新制定平息紛爭的措施，尤其該從「協商」角度處理與中國的紛爭。

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塞亞德表示，中國、美國和歐洲其他國家需展開建設性的對話，即便是針對不同方向的複雜問題，也必須解決，從中取得一個平衡，中國依賴世界貿易組織，因此這個雙向關係不會消失。

塞亞德說，「每個國家都喜愛WTO，它有存在的必要，如果依照喜愛程度排列，第一名就是中國，我能夠告訴你，我相信中國依賴世貿組織」；他並稱，中國是一個不會輕易妥協的談判者，雖不容易被說服，但也不至於推翻世界貿易組織。

根據中媒報導，塞亞德曾在2007年至2016年擔任香港嶺南大學副校長，期間領導過一項政策性工作，即研究香港國際金融中心之於中國和世界的意義；之後在2017年1月至2018年7月，塞亞德擔任深圳香港中文大學的全球事務副校長。

塞亞德的簡歷顯示，他精通英文、法文和西班牙文三種WTO官方語言，可以流利使用葡萄牙語、德語交流，還是中文漢語的進階初學者。

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