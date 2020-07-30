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    台海軍情》解放軍首艘075型兩棲攻擊艦將海試 第三艘也曝光

    解放軍首艘075型兩棲攻擊艦已經拆除腳手架，拖船已就位，短期內即將進行海試。（微博）

    解放軍首艘075型兩棲攻擊艦已經拆除腳手架，拖船已就位，短期內即將進行海試。（微博）

    2020-07-30 11:15:54

    〔即時新聞／綜合報導〕被外界視為中國解放軍「登陸台灣」的武器075型兩棲攻擊艦，首艘在4月發生冒煙意外事故，一度被認為恐延遲交船​​時間，但根據最新流出照片顯示，首艘075型兩棲攻擊艦已經拆除腳手架，拖船已就位，短期內即將進行海試，除已知兩艘外，上海滬東中華造船廠可能正在建照第三艘。

    根據英國皇家海軍媒體《海軍新聞》（Naval News）報導，075型兩棲攻擊艦滿載排水量可達3.5萬噸到4萬噸，可以搭載20架各型直升機，同時設有塢倉，可作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母艦，自身防禦系統採取中國自產「紅旗-10」近程防空飛彈和「萬發炮」近程防空系統，可彌補解放軍現有水面艦艇直升機運作能力不足的缺點，大幅提高立體登陸，兩棲攻擊和多樣化任務能力，被外界視為以「登陸台灣」設計的軍艦。

    1號艦在去年9月下水，不料卻在今年4月11日進行艤裝工程時意外發生火警，不過船廠僅耗時半天就清洗完煙跡，預料不會對艦體產生實質影響，現最新照片顯示，首艘075型兩棲攻擊艦已經拆除腳手架，拖船已經就位，短期內即將進行首航。

    此外，根據衛星照顯示，除了兩艘公開建造中的075型兩棲攻擊艦外，第三艘該型艦可能正在建造中。

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