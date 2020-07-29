為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    官方力挺孟晚舟避提唐娟 中國網友嘆：人分貴賤

    共軍背景的中國女學者唐娟（右）23日在美國被捕迄今，從官方到媒體一片噤聲，與高調力挺華為財務長孟晚舟（左）形成強烈對比。（左彭博，右美聯社，本報合成）

    共軍背景的中國女學者唐娟（右）23日在美國被捕迄今，從官方到媒體一片噤聲，與高調力挺華為財務長孟晚舟（左）形成強烈對比。（左彭博，右美聯社，本報合成）

    2020-07-29 19:54:58

    〔中央社〕共軍背景的中國女學者唐娟23日在美國被捕迄今，從官方到媒體一片噤聲，與高調力挺華為財務長孟晚舟形成強烈對比。中國網友得知當局並未聘請律師協助唐娟打官司，感嘆這是「人分貴賤」。

    37歲的唐娟因為隱瞞其軍方背景，遭美方控告簽證詐欺罪後，6月20日躲入中國駐舊金山總領事館逃避追緝，7月23日晚間被美方逮捕。外界多推測，中國擔憂美方將以窩藏要犯為由關閉其駐舊金山總領館，因此要唐娟步出總領館接受司法審判。

    唐娟27日首度開庭應訊，過程不發一語。根據美聯社報導，她並未聘請律師，而是由聯邦公設辯護人威廉斯（Heather Williams）為其辯護。

    威廉斯提到，因為美國探員拿走了唐娟的護照，迫使唐娟的小女兒獨自返回中國。

    加州東區聯邦法庭法官巴恩斯（Deborah Barnes）最後裁定繼續羈押唐娟，預定8月10日再度開庭審理。

    唐娟被捕的過程，被形容比電影情節還要曲折。而她到底是不是美方質疑的女間諜，正在網路引發熱議。

    然而，中國官方迄今對唐娟被捕一事隻字不提，陸媒也全面噤聲未作報導。在社群媒體，與唐娟有關的文章遭大量刪除，僅有極少數轉發外媒報導並嚴詞批美的自媒體文章還能存活。

    在微博、知乎網站有關的討論文章中，多名網友研判唐娟已形同「棄子」被犧牲了，而且一定會閉口，也不會叛逃，因為她的小女兒已被送回中國。

    一名網友留言嘆，「出了事就丟車保帥，反觀華為大公主（孟晚舟）竟是另一種做法。這就是人分貴賤的價值觀」。

    另一名網友也說，「唐娟待遇跟孟晚舟相差那麼遠，不同層面的人啊，看來被放棄了」。

    還有網友語帶譏諷形容，「一個小小的間諜而已，為了中華民族的偉大復興，犧牲，值了」。

    多名網友批評中國領事館竟然不安排律師幫唐娟辯護，事後也不出聲，擺明了就是要犧牲她，「令人心寒」。

    唐娟於2019年申請學術交流簽證赴美國加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）擔任訪問學者，研究癌症醫學。她赴美後，被美方發現隱匿其軍方背景。

    唐娟於6月20日接受聯邦調查局（FBI）訊問後，即躲入中國駐舊金山總領事館逃避追緝。6月26日，她被控簽證詐欺罪。一旦被定罪，將面臨最高10年的刑期和25萬美元（約新台幣735萬元）罰金。

    美國21日下令關閉中國駐休士頓總領事館後，躲在中國駐舊金山總領事館超過1個月的唐娟，23日晚間被美方逮捕。

    由於美國政府若未經中方同意，便無權進入中國領事館抓人，23日深夜到24日凌晨美方連夜的追捕行動中，唐娟究竟在哪裡以及如何被捕，雙方迄今仍未透露。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傳華為擬起訴滙豐 對孟晚舟案提出誤導性證據
    2020-07-29 12:56

    傳華為擬起訴滙豐 對孟晚舟案提出誤導性證據
    唐娟身分曝光爆內幕！ 軍醫出身李健健疑牽線 解放軍恐滲透醫界
    2020-07-28 15:59

    唐娟身分曝光爆內幕！ 軍醫出身李健健疑牽線 解放軍恐滲透醫界
    雙捷1站進北市 新莊知識產業園區爆發

    雙捷1站進北市 新莊知識產業園區爆發
    美控簽證詐欺 解放軍女軍官唐娟出庭後繼續羈押
    2020-07-28 09:26

    美控簽證詐欺 解放軍女軍官唐娟出庭後繼續羈押
    中國外交部嘴硬：孟晚舟案拖越久對中加關係危害越大
    2020-07-27 19:39

    中國外交部嘴硬：孟晚舟案拖越久對中加關係危害越大
    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定

    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定
    解放軍女諜走出領館就逮 疑中國棄卒保車
    2020-07-26 05:30

    解放軍女諜走出領館就逮 疑中國棄卒保車
    國際今日熱門
    2020-07-28 22:09

    不爽龐皮歐制裁華為 華春瑩氣炸批：美國才是侵犯人權者

    2020-07-28 23:03

    新冠病毒並非源於自然 閻麗夢：華南海鮮市場是代罪羔羊

    2020-07-28 21:41

    指控歐盟太超過？ 臉書：調查「反托拉斯」侵犯員工隱私

    2020-07-28 23:57

    澳洲森林大火影響近30億動物 超出原預估量3倍

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播