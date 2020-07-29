官方力挺孟晚舟避提唐娟 中國網友嘆：人分貴賤

共軍背景的中國女學者唐娟（右）23日在美國被捕迄今，從官方到媒體一片噤聲，與高調力挺華為財務長孟晚舟（左）形成強烈對比。（左彭博，右美聯社，本報合成）

2020-07-29 19:54:58

〔中央社〕共軍背景的中國女學者唐娟23日在美國被捕迄今，從官方到媒體一片噤聲，與高調力挺華為財務長孟晚舟形成強烈對比。中國網友得知當局並未聘請律師協助唐娟打官司，感嘆這是「人分貴賤」。

37歲的唐娟因為隱瞞其軍方背景，遭美方控告簽證詐欺罪後，6月20日躲入中國駐舊金山總領事館逃避追緝，7月23日晚間被美方逮捕。外界多推測，中國擔憂美方將以窩藏要犯為由關閉其駐舊金山總領館，因此要唐娟步出總領館接受司法審判。

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唐娟27日首度開庭應訊，過程不發一語。根據美聯社報導，她並未聘請律師，而是由聯邦公設辯護人威廉斯（Heather Williams）為其辯護。

威廉斯提到，因為美國探員拿走了唐娟的護照，迫使唐娟的小女兒獨自返回中國。

加州東區聯邦法庭法官巴恩斯（Deborah Barnes）最後裁定繼續羈押唐娟，預定8月10日再度開庭審理。

唐娟被捕的過程，被形容比電影情節還要曲折。而她到底是不是美方質疑的女間諜，正在網路引發熱議。

然而，中國官方迄今對唐娟被捕一事隻字不提，陸媒也全面噤聲未作報導。在社群媒體，與唐娟有關的文章遭大量刪除，僅有極少數轉發外媒報導並嚴詞批美的自媒體文章還能存活。

在微博、知乎網站有關的討論文章中，多名網友研判唐娟已形同「棄子」被犧牲了，而且一定會閉口，也不會叛逃，因為她的小女兒已被送回中國。

一名網友留言嘆，「出了事就丟車保帥，反觀華為大公主（孟晚舟）竟是另一種做法。這就是人分貴賤的價值觀」。

另一名網友也說，「唐娟待遇跟孟晚舟相差那麼遠，不同層面的人啊，看來被放棄了」。

還有網友語帶譏諷形容，「一個小小的間諜而已，為了中華民族的偉大復興，犧牲，值了」。

多名網友批評中國領事館竟然不安排律師幫唐娟辯護，事後也不出聲，擺明了就是要犧牲她，「令人心寒」。

唐娟於2019年申請學術交流簽證赴美國加州大學戴維斯分校（University of California, Davis）擔任訪問學者，研究癌症醫學。她赴美後，被美方發現隱匿其軍方背景。

唐娟於6月20日接受聯邦調查局（FBI）訊問後，即躲入中國駐舊金山總領事館逃避追緝。6月26日，她被控簽證詐欺罪。一旦被定罪，將面臨最高10年的刑期和25萬美元（約新台幣735萬元）罰金。

美國21日下令關閉中國駐休士頓總領事館後，躲在中國駐舊金山總領事館超過1個月的唐娟，23日晚間被美方逮捕。

由於美國政府若未經中方同意，便無權進入中國領事館抓人，23日深夜到24日凌晨美方連夜的追捕行動中，唐娟究竟在哪裡以及如何被捕，雙方迄今仍未透露。

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