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    驚悚！女運動員遭控制狂醋夫綁架 塞入曲棍球袋後…送上一束鮮花

    俄羅斯女運動員遭醋夫綁架，塞入曲棍球袋中。示意圖，非本新聞事件。（美聯社）

    俄羅斯女運動員遭醋夫綁架，塞入曲棍球袋中。示意圖，非本新聞事件。（美聯社）

    2020-07-29 15:56:33

    〔即時新聞／綜合報導〕談戀愛、結婚最怕遇見恐怖情人，輕則虛驚一場，重則性命不保。近來，俄羅斯新西伯利亞發生一起恐怖的綁架案，一名有控制欲的35歲前特種部隊軍官因不滿妻子離開自己，竟直接闖入對方家中，將她綑綁後塞入曲棍球袋，接著一路開車到荒郊野外，才將她放出來並送上一束鮮花，彷彿是「浪漫的約會」，幸好後來順利被警方逮捕，並被判處綁架罪，需要進入「最高安全級別監獄」服刑4年半。

    根據《太陽報》報導，現年34歲的魯克莉雅達（Elena Rukhlyada）曾在2011年的世界山地跑錦標賽（WMRC）中獲得銀牌而聞名，然而她35歲的前特種部隊軍官丈夫福金（Yaroslav Fokin）卻是控制狂，不僅平時超愛吃醋，更在去年7月的時候，拿著刀子闖入魯克莉雅達家中，在她的朋友面前，把她捆綁塞入曲棍球袋，「我一直試圖咬斷帶子，但我知道我無法逃脫」，幸好後來警方趕到，成功逮捕了福金，魯克莉雅達也平安脫身。

    報導提到，福金被當地法院判處綁架罪，需要進入「最高安全級別監獄」（maximum-security prison）服刑4年半，但魯克莉雅達仍相當擔心對方出獄後的動向，「我會竭盡所能遠離他，希望國家在釋放他以後，也能為我提供保護，這樣的人根本不該存在」。據悉，「最高安全級別監獄」關押的都是相當危險的罪犯，管控也非常嚴格。

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