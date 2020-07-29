女記者直播中遭槍殺 死者父親：Google要我觀看影片後舉報刪除

美國記者艾莉森（Alison Parker）2015年在直播新聞採訪中遭槍殺，事件震驚全球。（美聯社）

2020-07-29 11:53:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國記者艾莉森（Alison Parker）2015年在直播新聞採訪中遭槍殺，事件震驚全球，艾莉森的父親安迪（Andy Parker）隨後投身修改槍械管制法運動。安迪今日投書《CNN》指出，即使事件已發生近5年，女兒遭槍擊的影片仍在臉書、YouTube上播放，質疑社群媒體大公司未能有效減少這類影音內容對受害者及家屬的後續傷害。

安迪今日在《CNN》發表文章表示，距離悲劇屆滿5年的今日，女兒被謀殺的完整影片還能在YouTube及臉書上搜得，在多年來與此二大公司頻繁交流後，臉書表示已刪除影片的原始來源，並聲稱已對片段建立數位指紋，該平太系統AI將於用戶上傳類似內容的影片時自動檢測並將其刪除，儘管如此，艾莉森被謀殺的影片實際上仍活躍於該平台。

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YouTube母公司谷歌（Google）則回應稱該司透過AI及人工審閱系統雙重把關，刪除影片、註記並懲處屢犯用戶，遏止相關影片在平台上散播。對此，安迪指出，在他多次反應該平台仍存在相關影片時，谷歌竟建議他搜查、瀏覽、觀看影片後自行舉報相關內容，這讓安迪感到不可思議，「他們（指谷歌）要我觀看我女兒被謀殺的影片，再向他們解釋為何這些片段要被刪除」，「我從來沒有，未來也永遠不會看這些影片」。

在多年來求助無果後，安迪決定轉而研究現行法規，他發現，美國通訊法第230條中規範使用者需為其言行負責，而平台卻未有連帶責任，安迪認為，這條文形同授予平台方「劍與盾」，其中盾牌可用於維護使用者受美國憲法第一修正案保障的言論自由權利，但現況卻是，各平台未使用「劍」來修正已侵害他人權利的內容。

安迪呼籲，政界應對前述條文進行修法，以防止類似暴力影片、針對性的騷擾及仇恨言論於社交媒體平台上一再傳播。

經查，安迪之女艾莉森被謀殺的影片截至今（29日）上午仍可藉由簡單的關鍵字搜尋在兩大平台上搜得，影片內容全程可見，未有遮蔽或停格等後製處理。

艾莉森的父親安迪（Andy Parker）。（路透）

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