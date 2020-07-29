竇娥冤千年再現？！中國北京30度高溫突降農曆「六月雪」

北京昨日下午突降「飛雪」，讓中國網友議論紛紛。（圖結自微博影片）

2020-07-29 10:58:28

〔即時新聞／綜合報導〕連日高溫的中國首都北京28日下午突降「六月雪」，不少市民表示從沒見過這種情況，「我簡直不敢相信自己的眼睛」，紛紛拿出手機錄影，中國網友見到影片也議論紛紛「農曆六月...這是真正的六月雪呀！」、「元未明未清未也沒見這麼多怪事扎堆。這祥瑞啥兆頭啊？」對此，氣象專家表示，這不是雪，而是夏季強對流中容易出現的「霰」，但仍堵不住眾人口舌，紛紛表示「2020真是什麼怪事都能遇到，雖然科學能解釋，但是...」。

根據《北京日報》報導，28日下午3時左右，北京市民驚訝發現窗外竟「白雪紛飛」，這種奇妙的現象持續5至6分鐘，拿出手機錄影，不斷直說是第一次見到大熱天下雪的情況，「我一開始以為只是下雨了，可仔細一看，居然是雪！我簡直不敢相信自己的眼睛，把手伸出窗外一接，雪花碰到手立即化了，這不是雪是什麼？」

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見此異象，中國網友議論紛紛，「什麼情況，伏天下雪？」、「農曆六月...這是真正的六月雪呀！」、「元未明未清未也沒見這麼多怪事扎堆。這祥瑞啥兆頭啊？」、「蒼天示警必有冤情」、「天災人禍不斷，反常，必有異象」、「天降祥瑞？天譴之？」。

不過，中國氣象局高級工程師卞贇表示，據北京市昨天下午雖然下雨，但氣溫仍在25至30度之間，幾乎不可能出現降雪，「時下正值北京『七下八上』的主汛期，極易出現局地強對流天氣，因此出現冰雹的可能性很大」；氣象學博士、南京資訊工程大學大氣科學學院教授智協飛也說人們看見的應是夏季強對流常出現的「霰」，因由不規則形狀的細小冰粒組成，讓人誤認為是下雪了，其實成因與下雪有根本不同。

但仍難擋眾人口舌，表示「真是不尋常的一年」、「太反常了」、「不妙啊，怕不是這次洪澇會引發什麼大問題吧...」、「天生異象，必有大事發生」、「2020真是什麼怪事都能遇到，雖然科學能解釋，但是...」。

中國網友對此異象，議論紛紛。（翻攝自微博）

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