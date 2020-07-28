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    英澳學者遭伊朗控間諜罪判10年 轉送沙漠惡劣監獄關押

    在伊朗被控間諜罪的澳洲墨爾本大學講師摩爾吉爾伯特（見圖），已被轉送往沙漠地區惡名在外的卡爾恰克（Qarchak）監獄服刑。（路透）

    在伊朗被控間諜罪的澳洲墨爾本大學講師摩爾吉爾伯特（見圖），已被轉送往沙漠地區惡名在外的卡爾恰克（Qarchak）監獄服刑。（路透）

    2020-07-29 00:15:46

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲官員28日表示，在伊朗被控間諜罪的澳洲墨爾本大學講師摩爾吉爾伯特（Kylie Moore-Gilbert），已經被從首都德黑蘭，轉送往沙漠地區惡名昭彰的卡爾恰克（Qarchak）監獄服刑。

    綜合外媒報導，擁有英國和澳洲國籍的摩爾吉爾伯特是墨爾本專門研究伊斯蘭教義的講師，2018年9月以來一直被伊朗關在獄中。她遭伊朗當局秘密審判，並以間諜罪判處10年徒刑，但她否認這項指控。

    澳洲外交部週二表示，摩爾吉爾伯特已被轉移到惡名昭彰的卡爾恰克監獄服刑。外交部在一份非常直接的聲明中表示，「我們要求伊朗對摩爾吉爾伯特的安全和身心健康負責。」

    據報，卡爾恰克監獄位在一座閒置的雞肉工廠裡，只關押女囚。該監獄以虐待政治犯而惡名在外，人權組織也指出監獄極為骯髒且滿是疾病。最近有報導稱，獄中有許多人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。

    妻子也因政治罪名曾被關押在卡爾恰克監獄的英國男子雷克里夫（Richard Ratcliffe）說，該監獄在沙漠中，沒有乾淨的自來水，食物也很糟糕，獄中還有幫派分子，可能要等上幾個月才床可躺。

    今年1月，從德黑蘭埃溫（Evin）監獄流出的信件中，摩爾吉爾伯特說她「從未當過間諜」，並擔心自己的心理健康。她也說自己已拒絕了伊朗提出成為間諜的提議。

    她表示，「我不是間諜。我從未做過間諜，而且我沒有興趣為任何國家的間諜組織工作。」她堅稱自己是「一名無辜的女性...因我未曾犯下的罪行而入獄」。

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