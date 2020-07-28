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    蝗災再起！ 中國農業部認了失守：竹蝗入侵可能常態化

    中國雲南普洱市遭遇蝗災，上月28日首度發現黃脊竹蝗由寮國邊境入侵，現在災情逐漸擴大，中國農業農村部坦言竹蝗從境外遷入可能成為常態。圖為蝗蟲示意圖。（美聯社資料照）

    中國雲南普洱市遭遇蝗災，上月28日首度發現黃脊竹蝗由寮國邊境入侵，現在災情逐漸擴大，中國農業農村部坦言竹蝗從境外遷入可能成為常態。圖為蝗蟲示意圖。（美聯社資料照）

    2020-07-28 21:07:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南普洱市遭遇蝗災，上月28日首度發現「黃脊竹蝗」由寮國邊境入侵，現在災情逐漸擴大。對此，中國農業農村部27日召開座談會指出，來自寮國等地的黃脊竹蝗族群，已進入成蝗發生的高峰期，遷入期可能持續到8月中下旬，「防控形勢依然嚴峻」，也坦言竹蝗從境外遷入頻率增加，將來可能成為常態。

    中國農業農村部 27日在中國與寮國邊境雲南省江城縣，舉行黃脊竹蝗應急防控實戰演練，召開座談會分析研判境內外黃脊竹蝗發生髮展態勢，研究部署西南邊境地區黃脊竹蝗防控工作。會議指出，近年來，黃脊竹蝗在寮國等國嚴重發生，並在7至8月份遷入雲南邊境地區，今年黃脊竹蝗從寮國遷入中國時間早、峰次多、蟲量大。

    農業農村部說，當前，寮國等境外黃脊竹蝗已進入成蝗發生高峰期，蝗群將隨著境外食源減少不斷遷入雲南邊境地區，遷入期可能持續到8月中下旬，「防控形勢依然嚴峻」。

    農業農村部坦言，如果監測防治工作不到位，遷飛入境的黃脊竹蝗在境內繼續擴散、並從林區向農田擴散蔓延的風險將加大，對農業生產尤其是玉米構成威脅。另外，近5年黃脊竹蝗從境外遷入頻率增加，將來可能成為常態。

    農業農村部在雲南邊境地區的監測站發現，自6月28日起，就出現竹蝗從寮國等地遷入雲南邊境地區；截至7月26日，黃脊竹蝗已在雲南省普洱、西雙版納和紅河3州（市）江城、寧洱、墨江、勐臘、景洪、綠春6縣（市）出現，累計發生影響面積14.06萬畝。

    農業農村部稱，雲南省已為此調集無人機，展開防治作業1.03萬架次，噴霧器1.12萬台次，出動5.7萬人次，強調經過有效防治後，竹蝗尚未對農林生產造成大的危害。

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