伊朗西部大型車停車場傳儲油槽爆炸！ 烏黑濃煙、火光竄天

2020-07-28 16:56:21

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗又傳爆炸案!西部的克爾曼沙赫省(Kermanshah)不久前傳出某大型車停車場發生儲油槽爆炸,影片可見多輛大型車被燒,火勢猛烈、烏黑濃煙竄天,目前未傳出人員傷亡。

綜合外媒報導,伊朗米贊通訊社報導,在當地時間28日上午於多拉特阿巴德(Dolatabad)工業區的停車場儲油槽爆炸,現場火光沖天、黑煙密布,但目前沒有傳出人員傷亡。

自6月下旬以來,伊朗的軍事、工業、核設施、煉油廠、發電廠、工廠等重要設施發生一連串的火災和爆炸事件,連德黑蘭的軍方高官住宅區也在24日傳出火警,另外界質疑恐另有隱情。

#Kermanshah, Iran crazy tanker truck explosion. Iranian media is reporting that 30 cars burned in this incident. ???????? pic.twitter.com/EiyzVG62OL