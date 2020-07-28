伊朗西部大型車停車場傳儲油槽爆炸！ 烏黑濃煙、火光竄天

伊朗西部的克爾曼沙赫省（Kermanshah）在當地時間28日早上傳出某大型車停車場發生油箱爆炸。（圖截自Twitter影片）

2020-07-28 16:56:21

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗又傳爆炸案！西部的克爾曼沙赫省（Kermanshah）不久前傳出某大型車停車場發生儲油槽爆炸，影片可見多輛大型車被燒，火勢猛烈、烏黑濃煙竄天，目前未傳出人員傷亡。

綜合外媒報導，伊朗米贊通訊社報導，在當地時間28日上午於多拉特阿巴德（Dolatabad）工業區的停車場儲油槽爆炸，現場火光沖天、黑煙密布，但目前沒有傳出人員傷亡。

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自6月下旬以來，伊朗的軍事、工業、核設施、煉油廠、發電廠、工廠等重要設施發生一連串的火災和爆炸事件，連德黑蘭的軍方高官住宅區也在24日傳出火警，另外界質疑恐另有隱情。

#Kermanshah, Iran crazy tanker truck explosion. Iranian media is reporting that 30 cars burned in this incident. ???????? pic.twitter.com/EiyzVG62OL — Simulation Warlord???????? （@zerosum24） July 28, 2020

伊朗西部的克爾曼沙赫省（Kermanshah）在當地時間28日早上傳出某大型車停車場發生油箱爆炸。（圖截自Twitter影片）

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