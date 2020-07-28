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    政策失誤引病毒入港「鐵證」出爐 港府鬆口認疫情和「豁免檢疫人士」有關

    香港疫情嚴峻，多名專家認為此波疫情爆發和港府決策失誤有關。（路透資料照）

    香港疫情嚴峻，多名專家認為此波疫情爆發和港府決策失誤有關。（路透資料照）

    2020-07-28 13:59:00

    〔即時新聞／綜合報導〕香港近期爆發第三波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，連續6日確診「破百」，公衛醫療體系瀕臨崩潰，情況相當嚴峻。日前理工大學透過病毒基因排序，發現此波疫情很可能與境外移入個案有關，認為和港府開放「境外豁免檢疫人士」入港有關。實證擺在眼前，港府態度大轉彎，坦言由於衛生防護中心早前未能追蹤相關情況，現有專家實證，會嚴肅跟進。

    綜合港媒報導，香港現正爆發迄今最嚴重的第三波疫情，日前香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒的團隊，為第三波疫情的26個病例進行病毒基因排序，發現全屬「GR型病毒株」，多名專家相信這波疫情很可能是源於哈薩克、菲律賓，根據追蹤發現源頭很可能是「豁免檢疫」的哈薩克民航機組人員與菲律賓船員。

    根據港府實施的「若干到港人士強制檢疫規例」及「外國地區到港人士強制檢疫規例」，「跨境貨車司機」、「機組人員」、「船員」、「外國政府領事」等必要人員，可「豁免檢疫」，即以上人員入境香港不需強制隔離14天。病毒基因排序結果出爐，證明此波疫情源於港府的「政策失誤」，輿論出現要求港府為此道歉的呼聲。

    此前港府卻曾公開反駁稱有關評論屬「誤解」，不料病毒基因排序結果一出，港府態度大轉彎。食物及衛生局局長陳肇始今早接受媒體訪問時終於鬆口，表示早前疫情穩定有需要恢復必須活動，想不到有境外人員未遵從要求，「現整體船員、機組人員、豁免人士整體來港檢疫一方面已經收緊了，專家的實證特別是已做了基因排序，是有效的實證，令我們更加清晰。」最後說到，「早前衛生防護中心未能找到源頭，現時有實證，一定會嚴肅跟進。」

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