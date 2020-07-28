《半澤直樹2》國旗全消失 日網友痛批：小粉紅玻璃心

日本知名電視劇《半澤直樹》第2季第1集26日重播，眼尖網友發現劇中股市螢幕上的各國國旗都不見了。（圖取自PTT實業坊）

2020-07-28 12:12:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名電視劇《半澤直樹》第2季本月19日播出第1集，在關東地區創下22%超高收視率，劇中一幕出現台灣國旗與中國國旗並列，讓中國觀眾玻璃心碎，《半澤直樹2》因此在中國被下架，然而在26日重播時，台灣與所有國家的國旗都一起消失，日本網友看到相關新聞，直呼這是「中國小粉紅玻璃心碎」。

《半澤直樹》第2季在日本TBS電視台首播時，在關東地區創下22%超高收視率，第1集內容，在堺雅人飾演的主角半澤直樹後方的電子螢幕，可清楚看見全球23個股市漲跌幅，畫面正中央就是台灣，還附上國旗，並與中國國旗同時現身，畫面經過中國網站「人人視頻」播放之後，引起中國網友憤怒，怒嗆「中國一點都不能少」，該網站事後將影片移除。

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有台灣發現，《半澤直樹》在重播時，台灣和中國的名字雖仍並列在電子螢幕上，但原本的台灣國旗被移除了，不僅台灣國旗消失，其他國家的國旗也隨之消失。

相關新聞經由日本「Yahoo.jp」報導後，引起日本網友議論，紛紛留言指出「中國小粉紅玻璃心又破碎了」、「日本的電視台都被中共收買了嗎？」、「中國都看盜版的還管這麼多？」、「日本的連續劇關中國什麼事？干涉到日本內政太誇張了吧？」

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