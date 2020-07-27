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    土耳其載運士兵巴士翻車 釀6死10重傷慘劇

    土耳其一輛載兵巴士今（27日）翻覆，造成6人死亡、10人重傷的慘劇。土耳其士兵示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

    土耳其一輛載兵巴士今（27日）翻覆，造成6人死亡、10人重傷的慘劇。土耳其士兵示意圖，與本新聞無關。（美聯社）

    2020-07-27 16:33:07

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其一輛載有士兵的巴士，今（27日）在南部省份梅爾辛驚傳翻車意外，造成6人死亡、10人重傷的慘劇。

    據《路透》報導，梅爾辛省長辦公室表示，死者包括5名士兵和1名司機，10名重傷者也全都是軍人，目前都已送往醫院急救，至於事故發生的原因尚不清楚。

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